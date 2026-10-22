¿Juegas en PC y te fascinan los juegos ambientados en el espacio? Si es así, te alegrará saber que hay un divertido título de supervivencia que tiene 100% de descuento por tiempo limitado, así que puedes conseguirlo gratis y pasar un muy buen rato colonizando planetas.

El título continúa en acceso anticipado y sus creadores quieren que más jugadores lo conozcan rumbo al lanzamiento de su versión 1.0. Por ello, decidieron ofrecerlo sin costo en una popular tienda de juegos para PC. A continuación, te decimos cómo conseguirlo antes de que concluya la promoción.

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Este juego de estrategia y supervivencia está disponible gratis en PC

El espacio se ha convertido en uno de los escenarios más populares de los videojuegos, pues despierta un enorme interés y, además, es el lugar ideal para narrar cierto tipo de historias. El estudio Black Apple decidió ambientar su más reciente juego precisamente en el cosmos, para ofrecer una experiencia que mezcla elementos de estrategia y supervivencia.

El título en cuestión se llama Terraspace y, como su nombre lo sugiere, te desafía a colonizar diversos planetas del espacio. Para ello, tendrás que reunir recursos y material para construir una nave espacial, que te ayudará a viajar más allá de la Tierra.

Como te comentamos, Terraspace sigue en acceso anticipado, una etapa de desarrollo donde la retroalimentación de los jugadores es muy valiosa. Black Apple decidió regalar copias de su juego para PC justo para obtener comentarios y mejorar su título todo lo posible antes de su estreno oficial.

En Terraspace, tu misión es muy clara: colonizar y terraformar planetas. De esta forma, crearás las condiciones necesarias para que exista vida. Normalmente, se vende por $62.99 MXN, pero puedes conseguirlo gratis por tiempo limitado.

El título está disponible en populares tiendas de juegos para PC, pero sólo podrás conseguirlo gratis en una de ellas. La oferta estará disponible hasta el próximo 27 de octubre en Epic Games Store. Únicamente debes visitar la página de Terraspace en dicha plataforma y dar clic en el botón “Obtener”.

Una vez que completes el proceso, Terraspace aparecerá en tu librería de juegos y podrás disfrutarlo cuando quieras, incluso cuando debute su versión 1.0. Actualmente, esta promoción no está disponible en tiendas como Steam.

Terraspace está disponible por tiempo limitado en Epic Games Store

¿Qué ofrece Terraspace?

Terraformar planetas desiertos y viajar por el espacio no será una tarea sencilla, así que deberás ser muy estratégico y cauteloso en Terraspace. El primer paso para iniciar tu aventura es conseguir los recursos para construir tu nave y los equipos que te ayudarán a sobrevivir fuera de la Tierra.

Tendrás que gestionar recursos como alimentos, agua, electricidad y una gran variedad de consumibles. Al mismo tiempo, deberás planificar con cuidado la terraformación de los planetas que visitas, para así crear los condiciones ideales para la vida.

De acuerdo con Black Apple, Terraspace ofrece una gran variedad de diseños y tecnologías por crear, así como una jugabilidad adictiva que te mantendrá enganchado. A esto se suma una banda sonora atmosférica y una apartado visual simple, pero atractivo.

Una divertida y desafiante experiencia espacial te espera en Terrascape

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