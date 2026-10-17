Imagina un juego que tenga la acción brutal de Hotline Miami, pero también el lado táctico y el sigilo de Metal Gear. Suena bien, ¿no? Pues te alegrará saber que ya existe y que, además, puedes añadirlo gratis a tu colección de juegos para PC, por medio de Steam.

La tienda de Valve nos ofrece cada semana nuevas oportunidades para conseguir títulos sin costo y, ahora, tiene una sorpresa para los fanáticos de ambas franquicias. Se trata de un título que ha recibido muchas reseñas positivas, pues combina lo mejor de Hotline Miami y Metal Gear en una misma experiencia.

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Este juego de acción y sigilo con muy buenas reseñas está disponible gratis en Steam

Explosive Squat Games y HypeTrain Digital sorprendieron a principios de octubre con el lanzamiento de un juego que, en poco tiempo, recibió más de 360 reseñas muy positivas en Steam por su genial mezcla de acción, sigilo y combates tácticos. La buena noticia es que el título está disponible sin costo para todos los jugadores de PC.

Se trata de Intravenous 3: Borderline, un juego independiente que no esconde sus inspiraciones. Recupera la acción desenfrenada y la perspectiva de Hotline Miami para mezclarlo con elementos de sigilo, característicos de sagas como Metal Gear y Splinter Cell.

El título te pone en los zapatos de Gideon, un hombre que trabajaba para un político corrupto y que lo perdió todo en el camino. Ahora, vive con sólo una idea en la cabeza: encontrar a los culpables de su desgracia y hacerles pagar por medio de la venganza.

Explosive Squat Games creó Intravenous 3: Borderline como un prólogo de Intravenous 3, título más extenso que exprime por completo las mecánicas de la franquicia. Es importante señalar que el juego gratuito no es un simple demo, pues te permite conocer el inicio de la historia de Gideon y familiarizarte con las mecánicas de la saga en una experiencia completa e independiente.

El estudio decidió ofrecer Intravenous 3: Borderline sin costo para que sirva como una puerta de entrada a otros juegos de la saga. Por ello, el título de acción y sigilo debutó como free-to-play, así que cualquier usuario de Steam puede conseguirlo gratis.

Para ello, basta con que visites la página de Intravenous 3: Borderline en la tienda de Valve y des clic en el botón “Jugar”. De esta forma se añadirá a tu librería de juegos para siempre y podrás disfrutarlo cuanto tengas un poco de tiempo libre.

Intravenous 3: Borderline está disponible gratis en Steam

¿Qué ofrece Intravenous 3: Borderline?

Al ser un prólogo, Intravenous 3: Borderline es sólo una probadita de lo que la franquicia de acción y sigilo ofrece en sus otras entregas. El título gratuito te permite disfrutar 2 misiones que podrás completar a tu estilo: acción pura o sigilo. El título te permite usar un gran arsenal para acabar de manera directa con tus enemigos, pero también te da la opción de ser táctico y acabar poco a poco con ellos en las sombras.

Para ello, podrás aprovechar los entornos a tu favor, pues la oscuridad y las distracciones también son armas que podrás usar para ganar las partidas. Si prefieres ser agresivo, entonces prepárate para ser preciso y rápido, pues cualquier error te puede costar la vida.

A pesar de su corta duración, los jugadores concuerdan en que Intravenous 3: Borderline es una experiencia intensa y divertida que vale la pena disfrutar en PC.

Ataques directos o sigilo: tú eliges tu estrategia en Intravenous 3: Borderline

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