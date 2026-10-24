Si tienes HITMAN: Absolution en Nintendo Switch, hay buenas noticias para ti, aunque también una advertencia importante que debes tomar en cuenta.

La nueva edición para Nintendo Switch 2 ya está disponible desde el pasado 22 de octubre y permite actualizar desde la versión original sin pagar un solo peso, pero esta promoción tiene fecha de caducidad.

La mejora gratuita de HITMAN: Absolution tiene fecha límite

De acuerdo con Feral Interactive, los jugadores podrán reclamar gratis el paquete de mejora de HITMAN: Absolution - Nintendo Switch 2 Edition hasta el próximo 4 de noviembre. A partir del 5 de noviembre, quienes quieran dar el salto a la nueva versión tendrán que pagar $9.99 USD por la actualización.

Por otro lado, el juego completo también cuenta con un descuento de lanzamiento de 20%, por lo que puede conseguirse por $479 MXN. Sin embargo, esta oferta es temporal: el 5 de noviembre, volverá a su precio regular de $599 MXN. Así que, si todavía no tienes el título, también conviene aprovechar estos días para conseguirlo a un precio reducido.

¿Qué novedades incluye la edición para Nintendo Switch 2?

La nueva versión de HITMAN: Absolution aprovecha el hardware de Nintendo Switch 2 para ofrecer una resolución mejorada y un objetivo de rendimiento de 60 fps. Además, incorpora compatibilidad con el Modo Mouse de los Joy-Con 2, una característica que puede resultar útil para apuntar y controlar las acciones del Agente 47.

Otra de sus novedades es Contracts Mode, que permite enfrentar desafíos en línea y competir con otros jugadores mediante contratos personalizados. Estas características buscan ofrecer una experiencia más completa que la disponible en el primer Nintendo Switch.

HITMAN: Absolution también tendrá edición física

Si prefieres coleccionar tus juegos en formato físico, hay otra noticia que vale la pena seguir. Limited Run Games anunció que lanzará una edición física de HITMAN: Absolution para Nintendo Switch 2, con las preventas programadas para comenzar la próxima semana.

¿Ya tienes HITMAN: Absolution en Nintendo Switch y aprovecharás la mejora gratuita antes de que termine la promoción? ¿Te gustaría jugar esta aventura con las novedades de Nintendo Switch 2? Cuéntanos en los comentarios.

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