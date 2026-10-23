Aunque Resident Evil se hizo grande en PlayStation y después tuvo lanzamientos en otras plataformas, la era del PS2 fue un tanto extraña para la saga debido a los acuerdos que Capcom realizó con Nintendo. La consola de Sony recibió Resident Evil Outbreak y Resident Evil Outbreak: File #2.

Ambos títulos presentaron una propuesta diferente a la tradicional, poniendo el enfoque en las distintas historias de ciudadanos sobrevivientes en medio del desastre zombie en Raccoon City. A la par, se incluyó un modo online que destacó en su momento.

Aunque estos juegos quedaron en el pasado, son queridos por los fans y ya es posible jugarlos gratis directamente desde un navegador de PC, sin instalar nada, sin emuladores.

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Ya puedes jugar gratis Resident Evil Outbreak y Resident Evil Outbreak: File #2 en tu PC

El entusiasmo de las comunidades de fans se combinó con los avances tecnológicos y una de las tendencias es el lanzamiento de ports no oficiales para PC.

Algunos se pueden jugar siempre y cuando se cuente con la entrega original, mientras que otros van directo al grano y aun arriesgándose permiten jugar de forma directa, sin instalar nada y sin emuladores.

Tal es el caso de Resident Evil Outbreak y Resident Evil Outbreak: File #2. Ambas entregas se pueden disfrutar directamente desde un navegador de PC. Para poder jugar estos títulos infravalorados solo debes ingresar en el sitio web. Además, cuenta con soporte para el modo online que fue un plus para esta experiencia de terror hace 2 décadas.

Great Resident Evil News!!



Resident Evil Outbreak File #1 & #2 are now playable online or solo, for FREE, right in your browser!



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¿Qué es Resident Evil Outbreak?

Capcom llevó la supervivencia de Resident Evil a otro nivel con Resident Evil Outbreak. El juego se lanzó para PlayStation 2 en 2003. Este spin-off dejó de lado a los héroes tradicionales de la franquicia para contar la historia de 8 ciudadanos atrapados en Raccoon City durante el brote del virus-T.

Cada personaje tenía habilidades propias y los jugadores debían buscar objetos, administrar recursos y escapar de los zombies, con la posibilidad de unir fuerzas con otras personas a través del modo multijugador en línea. Su propuesta ofreció una perspectiva diferente de uno de los acontecimientos más importantes de la saga.

Por su parte, Resident Evil Outbreak: File #2 amplió la experiencia con 5 escenarios inéditos y más peligros para los supervivientes. La aventura trasladó el horror a lugares como un zoológico, donde los jugadores debían enfrentarse a amenazas que iban más allá de los zombies habituales, mientras buscaban suministros y una ruta de escape.

Con el regreso de los 8 personajes originales y mejoras en la jugabilidad, esta continuación profundizó en el caos que vivieron los habitantes de Raccoon City.

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