Los fans de Resident Evil Requiem todavía tendrían mucho que esperar después de la aventura principal. Aunque CAPCOM no ha anunciado oficialmente sus planes para el contenido descargable del juego, un conocido insider compartió nuevos detalles sobre lo que estaría preparando la compañía japonesa.

De acuerdo con Dusk Golem, una fuente habitual de información sobre la franquicia, el DLC tendría como objetivo llegar a finales de 2027. Además, el proyecto sería bastante ambicioso y contaría con la participación de desarrolladores que trabajaron en una de las expansiones más reconocidas de la saga reciente.

El DLC recuperaría una idea descartada de Resident Evil Requiem

Según el insider, la expansión estaría siendo desarrollada con la participación de integrantes de M-Two y K2, estudios que colaboraron en Resident Evil 4: Separate Ways. Este contenido adicional amplió la historia del juego protagonizado por Leon S. Kennedy al permitir que los jugadores experimentaran acontecimientos desde la perspectiva de Ada Wong.

Uno de los detalles más interesantes es que el DLC de Resident Evil Requiem aprovecharía una secuencia descartada durante el desarrollo de la aventura principal. Dusk Golem asegura que la Mansión Arklay, escenario relacionado con el primer Resident Evil, formaría parte de esta expansión.

El insider también señaló que CAPCOM estaría trabajando para unificar la versión de RE Engine utilizada en la mansión, debido a que el DLC de Resident Evil Requiem, el remake de Resident Evil Code: Veronica y un posible remake del primer Resident Evil han estado en desarrollo al mismo tiempo.

CAPCOM buscaría llenar un vacío en la franquicia

Dusk Golem también afirmó que la compañía habría aprobado durante este año contenido adicional para Resident Evil Requiem y Resident Evil Veronica. La intención sería mantener activa la franquicia ante la falta de historias derivadas en desarrollo y responder a las expectativas de los jugadores.

Cabe señalar que toda esta información proviene de filtraciones y no de un anuncio oficial de CAPCOM. Por ahora, habrá que esperar para conocer los planes definitivos de la compañía.

¿Te gustaría explorar la Mansión Arklay en el DLC de Resident Evil Requiem? ¿Crees que estas expansiones son una buena forma de mantener viva la franquicia mientras llegan nuevos juegos? Cuéntanos en los comentarios.

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