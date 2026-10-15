Resident Evil ha pasado por varios cambios a lo largo de su historia, pero uno de los proyectos descartados más ambiciosos de la franquicia habría cambiado por completo el rumbo de sus protagonistas. Antes de convertirse en la aventura que conocemos, la novena entrega principal tuvo una versión con un concepto muy diferente.

De acuerdo con información compartida por el insider Dusk Golem, el proyecto llevaba por nombre Resident Evil: Apocalypse y apostaba por un mundo abierto y una historia que reunía a varios personajes clásicos. Aunque la propuesta terminó cancelada, algunos de sus conceptos habrían evolucionado hasta formar parte de la visión que dio origen a Resident Evil Requiem.

Resident Evil: Apocalypse habría apostado por un mundo abierto

Según los detalles difundidos por el informante, Resident Evil: Apocalypse se desarrollaba en una isla ficticia de Singapur, donde un brote de infección desataría el caos. Los jugadores podrían recorrer el escenario mediante vehículos y explorar un mundo abierto construido con tecnología relacionada con Dragon’s Dogma 2 y Monster Hunter Wilds.

La historia contemplaba a Jill Valentine, Leon S. Kennedy, Ada Wong y Sheva Alomar como protagonistas, además de 2 personajes nuevos. El conflicto también tendría un giro importante: Chris Redfield sería arrestado después de los acontecimientos de Resident Evil Village, mientras que la BSAA ocuparía el papel de antagonista principal.

Las relaciones entre los personajes tampoco serían precisamente amistosas. Leon desconfiaría de Jill por su pasado relacionado con la BSAA, mientras que Sheva desconfiaría de Ada y tendría como objetivo rescatar a Chris. Estas diferencias provocarían constantes discusiones durante la aventura.

Resident Evil Requiem podría ser un antes y un después en la franquicia

El proyecto cambió y algunas ideas sobrevivieron

El insider señala que Capcom reinició el desarrollo y redujo el número de protagonistas. Leon terminó como personaje principal, mientras que Jill permaneció inicialmente como una asistente controlada por la inteligencia artificial. Finalmente, fue descartada porque no aportaba lo suficiente a la historia.

Otra idea que habría evolucionado durante el desarrollo fue la de presentar a un personaje que experimentara el terror por primera vez. Ese concepto terminó transformándose hasta dar lugar a Grace, uno de los elementos asociados con la nueva dirección de Resident Evil Requiem.

Cabe mencionar que estos detalles vienen de información compartida por un insider y no deben confundirse con una descripción oficial del proyecto por parte de Capcom. Aun así, muestran lo mucho que pudo cambiar la novena entrega antes de llegar a su versión final.

¿Qué te parece esta versión descartada de Resident Evil? ¿Crees que la saga debería recuperar algunas de estas ideas en una futura entrega? Cuéntanos en los comentarios.

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