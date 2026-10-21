PlayStation y XBOX consienten a sus jugadores continuamente con atractivos descuentos y ofertas que, en ocasiones, son irresistibles. Si juegas en PS5, PS4, XBOX Series X|S o XBOX One, te emocionará saber que puedes conseguir un fabuloso juego AAA de acción y aventuras casi regalado.

Actualmente, hay atractivas ofertas en la PlayStation Store y en la tienda de XBOX, pero hay una en particular que es especialmente llamativa. Lo que pasa es que un juego con reseñas muy positivas tiene 90% de descuento y cuesta sólo $2 USD. Sin embargo, la oferta concluirá pronto, así que es mejor que lo consigas antes de que sea demasiado tarde.

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Juegazo de Tomb Raider está casi regalado en la PlayStation Store

Desde 1996, Tomb Raider es una de las franquicias de acción y aventuras más aclamadas de toda la industria. La saga tuvo algunos altibajos, pero Crystal Dynamics logró rescatar su legado y llevar las hazañas de Lara Croft a nuevas alturas gracias a una excelente trilogía que dejó satisfechos a sus fans.

Precisamente uno de estos juegos tiene un irresistible descuento en la PlayStation Store y lo puedes conseguir casi regalado para disfrutarlo en PS5 o PS4. Nos referimos a Tomb Raider: Definitive Edition, que puso de nuevo a Lara Croft en el radar de los jugadores con una fascinante historia de origen.

El título recibió reseñas muy positivas por parte de la prensa y los jugadores durante su estreno, pues le dio a la franquicia el aire fresco que necesitaba para seguir vigente. Tomb Raider: Definitive Edition incluye el juego base y algunos extras para tu aventura.

Normalmente, el título se vende para PS5 y PS4 por $19.99 USD o $343.97 MXN, pero por tiempo limitado puedes agregarlo a tu librería de juegos digitales por sólo $2 USD o $34.39 MXN. Sólo toma en cuenta que se trata de una promoción que estará disponible hasta el 5 de noviembre, así que tienes un par de semanas para aprovecharla.

Tomb Raider: Definitive Edition nos presenta a una Lara Croft principiante e ingenua, que luchará por convertirse en una exploradora experta mientras lucha con los demonios de su pasado y explora una peligrosa isla olvidada. Vale la pena mencionar que el título forma parte de la librería de PlayStation Plus, pero esta promoción es ideal si ya planeabas adquirirlo.

Tomb Raider Definitive Edition está disponible casi regalado en la PlayStation Store

Tomb Raider: Definitive Edition también está a precio de ganga en XBOX

Los jugadores de XBOX Series X|S y XBOX One no deben quedarse con las ganas, pues el título de Crystal Dinamics también tiene un atractivo descuento en la tienda de XBOX. El juego se ofrece con 90% de descuento, aunque es un poco más caro que en PlayStation.

El precio oficial del título es de $19.99 USD o $479 MXN, pero con el descuento está disponible por sólo $2 USD o $47.90 MXN. Los jugadores de XBOX deberán ser más rápidos para aprovechar este genial descuento, pues concluirá hoy.

También vale la pena mencionar que Tomb Raider: Definitive Edition se puede jugar por medio de la nube gracias a XBOX Cloud Gaming y una suscripción a XBOX Game Pass.

La oferta de Tomb Raider: Definitive Edition para XBOX concluirá hoy

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