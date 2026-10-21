Luego de varios aumentos de precio, las consolas de videojuegos ahora son un auténtico lujo que no cualquiera se puede permitir. Debido a esto, es mejor que los fans de PlayStation y XBOX empiecen a ahorrar desde ahora, pues es casi un hecho que el PlayStation 6 y Project Helix serán sistemas bastante costosos.

De hecho, fuentes aseguran que la próxima consola de Microsoft costará entre $1200 y $1800 USD. Esto se traduce en $22,000 MXN y $33,000 MXN, cifras poco amigables para muchos bolsillos. En cuanto al PS6, un nuevo reporte afirma que será más económica de fabricar respecto a Project Helix; sin embargo, eso no implica necesariamente que debutará con un precio amigable.

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El PlayStation 6 es más barato de fabricar que XBOX Project Helix, afirma insider

Como bien sabes, la crisis de memoria ha provocado que las consolas y los componentes para PC suban drásticamente de precio en poco tiempo. Desafortunadamente, la situación no mejorará pronto, pues se espera que el suministro de memoria se regule hasta 2029 o 2030. Esto implica que el PS6 y XBOX Project Helix debutarán en medio de este complicado contexto.

Kepler_L2, insider que ha revelado información técnica de ambas consolas, fue cuestionado sobre el posible precio del PS6. Esto luego de que un reporte afirmara que la próxima consola de Microsoft podría costar hasta $1800 USD.

El año pasado, Kepler_L2 era más positivo sobre los precios para la próxima generación, pues pronosticó que el PS6 podría costar $600 USD, mientras que Project Helix cerca de $1200 USD. Sin embargo, sus predicciones han cambiado con el paso de los meses debido a la crisis de memoria. Desde su perspectiva, Sony y Microsoft nunca planearon vender consolas por más de $1000 USD, pero la situación actual lo hace inevitable.

“La gente debe entender que diseñar una consola es un proceso que lleva más de 5 años. Sony y Microsoft nunca tuvieron la intención de lanzar consolas por más de $1000 USD. Era imposible que previeran que los precios de la RAM/NAND se multiplicarían por 5″, explicó el insider.

De acuerdo con sus fuentes, la lista de componentes para fabricar un PlayStation 6 es aproximadamente $200 USD más barata que la de Project Helix, así que Sony invertiría menos para hacer realidad su consola de nueva generación. Sin embargo, eso no implica que el sistema vaya a ser barato para los consumidores.

Fabricar el PS6 sería más económico que Project Helix, pero esa ventaja no beneficiará a los bolsillos de los jugadores

El PS6 también superaría la barrera de los $1000 USD

Por ahora, no hay filtraciones ni pronósticos precisos sobre el precio del PlayStation 6. Sin embargo, varios expertos coinciden en que difícilmente costará menos de $1000 USD. Más debido a que Sony ya confirmó que no tiene planes para vender hardware con pérdidas, así que su próxima consola no estará subsidiada.

Hace unos días, Kepler_L2 preocupó a los fans de la marca, pues reveló que sólo la memoria RAM y la NAND del PlayStation 6 cuestan más de $680 USD. Esto acabó con la esperanza de muchos de poder adquirir la nueva consola por un precio relativamente accesible.

En mayo de este año, Hiroki Totoki, director general de Sony, afirmó que aún no han decidido el precio ni la fecha de lanzamiento del PS6, pues vigilan de cerca la crisis de componentes. Por otro lado, hay pistas de que la consola debutará junto con una nueva portátil, lo que incrementará los costos significativamente para los jugadores que quieren disfrutar todo el ecosistema de PlayStation.

Algunos expertos consideran que aspectos como la potencia y las características únicas de cada nueva consola quedarán en segundo plano, pues su precio será el principal atractivo y el elemento que decidirá su éxito o fracaso.

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con PlayStation 6.

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