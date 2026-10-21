Desde su lanzamiento, XBOX Series X|S se han distinguido por su excelente desempeño. Sin embargo, Microsoft cree que puede mejorar y aprovechar aún más el potencial que ofrecen sus consolas. Para demostrarlo, ofrecerá gratis la versión más reciente de una útil tecnología de AMD.

Gracias a esto, los usuarios de ambos sistemas podrán disfrutar sus juegos favoritos con mejores gráficos y desempeño. Será tan simple como descargar una futura actualización para aprovechar todos los nuevos beneficios que vienen en camino y que Project Helix también aprovechará en el futuro.

Video relacionado: ¿Qué rayos es el frame rate?

AMD y Microsoft mejorarán XBOX Series X|S con FSR 4.1

Todas las consolas actuales usan herramientas de reescalado por inteligencia artificial para mejorar el aspecto y el desempeño de sus juegos. Sony ofrece a los usuarios de PS5 la PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) y la Quick Spectral Super Resolution (QSSR), con el que optimiza los títulos sin sacrificar la resolución ni la tasa de cuadros por segundo.

Por su lado, Nintendo Switch 2 usa una versión personalizada de Deep Learning Super Sampling (DLSS), tecnología de Nvidia también presente en las computadoras. XBOX no quiere quedarse atrás en esta carrera, así que desde hace años trabaja con AMD para ofrecer herramientas similares en sus consolas.

La gran novedad es que AMD anunció que la versión más reciente de FidelityFX Super Resolution (FSR) llegará pronto a XBOX Series X|S. Se trata de FSR 4.1, que también estará disponible para los usuarios de ROG Xbox Ally y ROG Xbox Ally X.

Gracias a esto, los títulos compatibles para dichas consolas se verán mejor y ofrecerán un buen rendimiento de forma constante. Lo mejor de todo es que las optimizaciones se aplicarán de manera automática, así que los jugadores no deben preocuparse por nada más que disfrutar sus títulos con mejoras.

“Hemos trabajado en estrecha colaboración con AMD para optimizar esta tecnología, brindando a los desarrolladores otra poderosa herramienta para lograr un gran rendimiento y calidad visual para los jugadores”, dijo Scott Van Vliet, director de tecnología de XBOX.

Desafortunadamente, por ahora no hay una fecha exacta para la llegada de FSR 4.1 a XBOX Series X|S y demás sistemas. Sólo sabemos que debutará pronto por medio de una actualización gratuita.

XBOX y AMD siguen colaborando para hacer realidad Project Helix

Las compañías ya tienen la mirada puesta en la próxima generación, pues desde hace años trabajan para hacer realidad Project Helix. Asha Sharma, jefa de XBOX, ha sugerido que lanzarán una familia completa de dispositivos, así que varias sorpresas vendrían en camino por parte de AMD y Microsoft.

Supuestamente, las compañías lanzarán una nueva consola portátil a finales de 2027, mientras que su próximo sistema de sobremesa llegaría hasta 2028. Debido a la crisis de memoria, Project Helix podría costar entre $1200 y $1800 USD, por lo que será un sistema bastante caro. Scott Van Vliet reiteró que siguen colaborando de cerca con AMD y que la nueva consola de XBOX también usará una versión mejorada de FSR.

“Esto es sólo el principio. Nuestros equipos siguen colaborando en hardware y software, y aún hay más por venir con el Project Helix, que aprovechará FSR Diamond para impulsar lo que venga después”, concluyó el directivo.

XBOX Series X|S recibirán pronto FSR 4.1 y una versión mejorada de la tecnología llegará a Project Helix

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con XBOX.

Video relacionado: El futuro oscuro de XBOX Game Studios

Fuente