NetherRealm Studios se consolidó como uno de los estudios más importantes dentro del género de los juegos de lucha. Ya sabemos que trabaja en un nuevo proyecto, pero la verdadera interrogante es cuál es. Todas las pistas apuntan a Injustice 3, pero el líder de la compañía por fin decidió romper el silencio y abordar los rumores recientes.

Ed Boon, cocreador de Mortal Kombat y actual director creativo del estudio de Warner Bros. Games, decidió aclarar un poco la información extraoficial que empezó a circular por redes sociales. El problema, claro está, es que sus declaraciones dejan más preguntas que respuestas.

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Cocreador de Mortal Kombat desmiente los rumores de Injustice 3

Hace un par de días, la cuenta FGCentral afirmó que NetherRealm Studios se asociaría con Insomniac Games para lanzar “el primer juego de lucha AAA” del mercado. Esa información claramente era incorrecta, pues dicho perfil de redes sociales comparte noticias falsas con un tono humorístico.

Aún así, es probable que un sector de la comunidad leyera dicho informe y creyera que era verdad. Es por eso que Ed Boon decidió despejar cualquier duda y confirmar que dicho rumor es 100% falso. En la sección de comentarios, algunas personas empezaron a especular sobre cuál podría ser el próximo proyecto del estudio.

El creador de contenido TotalMK puso sobre la mesa otro rumor que señalaba que las supuestas pruebas de un nuevo juego 2D de alto presupuesto que se llevaron a cabo hace un par de días en California estaban relacionadas, de alguna u otra forma, con el nuevo juego de NetherRealm Studios.

En la misma publicación, el youtuber barajó las posibilidades de que dichas sesiones de testing fueran para Injustice 3, Mortal Kombat 13 o una remasterización de Mortal Kombat 9. Ed Boon no dejó espacio para la duda, y confirmó que todas esas afirmaciones también eran falsas.

Enseguida, el influencer bromeó con que el siguiente proyecto de la compañía es Mortal Kombat vs DC Universe 2. Una vez más, Ed Boon respondió a dicho rumor: “aprecio el interés y el entusiasmo. Pero solo porque un juego no se pruebe externamente en este momento no significa necesariamente que no esté en desarrollo”, comentó.

Así pues, el cocreador de Mortal Kombat confirmó que recientemente no se realizaron pruebas externas para esos juegos. Pero paradójicamente, no desmintió que alguno de esos títulos fuera el siguiente gran proyecto de NetherRealm Studios. Pero claro, también cabe la posibilidad de que se trate de una franquicia totalmente original.

Ed Boon niega los rumores sobre Injustice 3

Injustice 3 sería el nuevo videojuego de NetherRealm Studios

Por el momento, ni NetherRealm ni Warner Bros. Games se han pronunciado oficialmente sobre cuál será el próximo juego de Ed Boon. En caso de que se mantenga la tradición de lanzamientos previos, es muy probable que haya algún anuncio durante la ceremonia en vivo de The Game Awards 2026.

Si bien el cocreador de Mortal Kombat dejó más preguntas que respuestas, las filtraciones recientes apuntan a la posibilidad de que el siguiente título de peleas del estudio sea Injustice 3.

La segunda entrega de la franquicia ambientada en el universo de DC Comics debutó en 2017, por lo que el próximo año celebrará su 10.° aniversario. Hace un par de días, una especialista de escenas de riesgo afirmó en su curriculum que participó en sesiones de captura de movimiento para Supergirl y Batwoman.

Adicionalmente, los actores Phil LaMarr y George Newbern, quienes interpretan a Superman y Linterna Verde, respectivamente, afirmaron en una convención que ya trabajaban en Injustice 3. Estas declaraciones llegaron poco después de que un famoso insider revelara que el título de superhéroes sería la siguiente gran producción de NetherRealm Studios.

Parece que Mortal Kombat vs DC Universe 2 no es el nuevo proyecto de NetherRealm Studios

Pero cuéntanos, ¿cuál te gustaría que sea el nuevo proyecto de la compañía? Déjanos leerte en la caja de comentarios.

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