Injustice 3 podría ser el próximo videojuego de Ed Boon y compañía. Aunque el título aún no es oficial, esta semana salieron a la luz nuevos detalles que parecen indicar que el proyecto es real y que poco a poco avanza en su desarrollo. Y sí, esta nueva filtración revela los primeros detalles sobre el reparto de personajes jugables.

Mortal Kombat 1 debutó en 2023, y obtuvo soporte hasta mediados de 2025. En aquel momento, NetherRealm Studios confirmó que ya trabajaba en su próximo gran proyecto, aunque tristemente se abstuvo de revelar más información sobre lo que los fanáticos podrían esperar.

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Supergirl y Batmwoman serían los primeros personajes confirmados para Injustice 3

Si bien existen posibilidades de que el nuevo título del estudio sea otra secuela de Mortal Kombat, todas las pistas apuntan a Injustice 3. La segunda entrega de la franquicia ambientada en el universo de DC Comics debutó en 2017, por lo que próximamente celebrará su 10.° aniversario.

Aunque deberemos esperar hasta que Warner Bros. Games confirme los primeros detalles del próximo proyecto de NetherRealm Studios, parece que IJ3 es casi un hecho. Esta semana, el medio MP1st (vía Eurogamer) encontró nuevas pistas que sugieren que la saga protagonizada por los héroes y villanos de las historietas regresará con su tercera entrega.

Para ser más específicos, el portal de noticias descubrió que el currículum de Mackensi Emory, una famosa especialista de escenas de riesgo, incluía referencias directas a Injustice 3. La experta en stunts posteriormente eliminó toda mención al juego, pero capturas de pantalla de la versión original aún circulan por Internet.

Mackensi Emory reveló que participó en sesiones de captura de movimiento para 2 personajes: Supergirl y Batwoman. Así pues, las heroínas Gotham City y Metropolis serían los primeros 2 miembros del reparto confirmados para la nueva entrega, en caso de que la información sea precisa.

Tiene mucho sentido que Supergirl aparezca en un hipotético Injustice 3, pues la prima de Kal-El desempeñó un rol clave en la segunda entrega y, al final de la campaña principal, se une a la nueva Liga de la Justicia junto a Batman. Por el contrario, el caso de Batwoman es mucho más interesante.

Y es que esta sería la primera vez que Kate Kane es un personaje jugable en un título principal de la saga. El juego tendría que justificar su presencia, pues recordemos que la compañera de Batman perdió la vida en la batalla contra Superman, según los cómics canónicos de la franquicia.

Batwoman y Supergirl serían los primeros personajes confirmados para Injustice 3

NetherRealm Studios ya trabajaría en Injustice 3

Se desconoce si el susodicho Injustice 3 será una secuela directa o si representará algún tipo de reinicio. Presentar una nueva línea temporal sería la manera más sencilla de introducir a Kate Kane y otros personajes que, dentro de lo lore de la franquicia, están muertos.

El currículum de Mackensi Emory también habría confirmado la participación de Jake Huang, un animador y coordinador de especialistas que trabajó en Mortal Kombat 1. Si bien todas las pistas apuntan a una secuela de la serie Injustice, lo mejor será tomar estos rumores con cautela.

Antes del lanzamiento de MK1, Ed Boon dijo que ya tenía algunas ideas para continuar la saga de superhéroes. Deberemos esperar para conocer más detalles, pero un insider también indicó el año pasado que IJ3 será el siguiente proyecto del estudio desarrollador. Además, los actores de Superman y Green Lantern sugirieron que ya trabajan en una secuela.

Si bien está por verse si Injustice 3 es una realidad, DC Comics tendrá un nuevo videojuego de lucha llamado DCKO. Se trata de un free-to-play para dispositivos móviles que debutará en 2027, y que hace poco celebró sus primeras pruebas cerradas. El anuncio de este proyecto dividió las opiniones de los fanáticos.

Injustice 3 podría ser el siguiente gran proyecto de Ed Boon y NetherRealm Studios

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