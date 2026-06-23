Sony decidió experimentar con PlayStation Plus para encontrar nuevas formas de ofrecer contenido a sus usuarios. Sin embargo, el tiro le salió por la culata, pues ahora los jugadores de PS5 y PS4 están molestos por un polémico cambio que hubo en el servicio de suscripción.

Normalmente, los nuevos juegos mensuales de PS Plus Extra y PS Plus Premium (Deluxe) se añaden de golpe al catálogo en un mismo día. Sin embargo, Sony ahora quiere probar los lanzamientos escalonados de títulos, lo que implica que los juegos se añadirán poco a poco al servicio a lo largo del mes.

Esta novedades se implementó a mediados de junio en regiones seleccionadas, pero está claro que los jugadores no están contentos. Recientemente, protestaron en diversos foros para exigirle a Sony dar marcha atrás y, de esta forma, evitar que el servicio pierda parte de su gran atractivo.

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Jugadores arremeten contra los lanzamientos escalonados en PlayStation Plus

A principios de junio, PlayStation anunció en su blog oficial que estaba explorando nuevas formas de distribuir contenido por medio de su servicio de suscripción. Anunció que las novedades para PlayStation Plus ahora llegarán de forma escalonada en mercados como Estados Unidos, Reino Unido y Japón.

El resto de las regiones mantiene el calendario habitual de lanzamientos, así que todos los juegos nuevos del mes se estrenaron el pasado 16 de junio. En cambio, en los países mencionados tienen fechas distintas de estreno, algo que molestó a cientos de jugadores.

Por medio de reddit, la comunidad protestó contra este pequeño, pero significativo cambio en PlayStation Plus. Algunos jugadores consideran que, en lugar de ser un beneficio, el ajuste perjudica a los usuarios, principalmente a quienes tienen una suscripción que acabará pronto. Además, algunos consideran que es una señal clara de que Sony ofrecerá cada vez menos juegos al mes.

"El lanzamiento escalonado es lo más perjudicial para el consumidor que existe; si tu suscripción está por vencer, sales perjudicado. Además, preveo que esto tendrá como consecuencia una mayor reducción en la cantidad de títulos disponibles“, afirmó un jugador.

Jugadores protestaron contra los lanzamientos escalonados de PlayStation Plus

Otros usuarios de PlayStation Plus consideran que la medida es muy injusta, pues sólo afecta a los jugadores de regiones seleccionadas. Ante esto, algunos fans de la marca consideran que la decisión no tiene sentido y sólo arruina una parte del atractivo del servicio.

“No sé si el lanzamiento escalonado es siniestro o simplemente el resultado de un equipo de marketing con demasiado tiempo libre y un equipo ejecutivo que está completamente desconectado de la realidad”, añadió otro usuario.

Por ahora, este ajuste para PlayStation Plus no ha llegado a México ni a Latinoamérica. Los jugadores tienen esperanzas de que Sony dé marcha atrás, pero por ahora no ha respondido a las críticas.

¿Qué juegos llegaron recientemente a PlayStation Plus Extra y Premium (Deluxe)?

Como lo comentamos, el servicio para PS5 y PS4 recibió varias novedades el pasado 16 de junio. Los suscriptores ya pueden disfrutar Final Fantasy XVI y Kingdom Come: Deliverance, excelentes RPG que encabezan la lista de novedades del mes para los usuarios Extra y Premium (Deluxe).

También hay otros añadidos bastante interesantes, como Sonic X Shadow Generations, Life is Strange: Double Exposure y Black Desert. Además, los amantes de los juegos clásicos ya pueden revivir Gitaroo Man, título original de PS2. Abajo está la lista completa de novedades:

Final Fantasy XVI y más juegazos ya se pueden disfrutar en el servicio de Sony

Final Fantasy XVI (PS5)

Sonic X Shadow Generations (PS5 y PS4)

Kingdom Come: Deliverance (PS5 y PS4)

Life is Strange: Double Exposure (PS5)

Farming Simulator 25 (PS5)

Blades of Fire (PS5)

Black Desert (PS5)

Gitaroo Man (PS5 y PS4)

Encontrarás las últimas novedades de PlayStation Plus en esta página.

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