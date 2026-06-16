PlayStation Plus no ofrece estrenos de día 1 con bastante regularidad, pero al menos actualiza su catálogo rotativo cada mes para incluir joyas independientes y algunos videojuegos AAA de renombre; sin embargo, también se despide de algunos títulos para liberar espacio. En esta ocasión, ya conocemos los videojuegos que dejarán de estar disponibles en julio.

Sony siguió los pasos de XBOX Game Pass y dividió su servicio de suscripción en 3 planes principales para ofrecer más beneficios a los jugadores, especialmente en los niveles más completos y caros. En ese frente, PS Plus Extra y PS Plus Premium (Deluxe) dan acceso al catálogo rotativo de juegos.

Como sucede con otros programas, la librería se actualiza constantemente. Si bien eso significa que muchos juegos se unen a la lista cada mes, también implica que otros dicen adiós. La compañía finalmente reveló la lista completa de los videojuegos que tienen los días contados.

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Risk of Rain 2, Onee Chanbara Origin y otros 10 juegos abandonarán PS Plus

El número de juegos que dejan de estar disponibles en el servicio cambia en función del mes y nunca es una constante, por lo que es imposible saber qué esperar. En el caso de julio, se estima que un total de 12 títulos abandonen el catálogo rotativo de PlayStation Plus a mediados de julio de 2026.

A diferencia de otras ocasiones en las que grandes juegos AAA y entregas de franquicias famosas dicen adiós al servicio, esta vez hay en su mayoría títulos indie y experiencias de sagas relativamente desconocidas. Eso sí, es probable que algunas salidas decepcionen a los suscriptores del programa de paga.

Una de las salidas más importantes es la de Risk of Rain 2, un aclamado roguelike de acción desarrollado por Hopoo Games y publicado en 2020 por Gearbox. Este título, que se puede abordar tanto en solitario como en compañía de otros 3 amigos, incluye más de 110 objetos y numerosos jefes. Tiene 85 en Metacritic y más de 200,000 reseñas positivas en Steam.

PlayStation Plus también le dirá adiós a Onee Chanbara Origin, un irreverente videojuego de zombies con mecánicas hack and slash. Este proyecto de Tamsoft se caracteriza por presentar un montón de waifus entre sus personajes jugables, y ciertamente es uno de los juegos más únicos del catálogo del servicio de Sony.

Los fanáticos de la estrategia también lamentarán la salida de Tropico 6, la más reciente entrega de la serie de gestión de recursos y construcción de ciudades que debutó en 2019. El videojuego de terror psicológico Get Even de Bandai Namco también desaparecerá de PS Plus en julio.

Onee Chanbara Origin es uno de los videojuegos que abandonará el catálogo de PS Plus en julio

Esta es la lista completa de los videojuegos que abandonarán la lista de PlayStation Plus en julio de 2026:

Bomber Crew (PS4)

Clash: Artifacts of Chaos (PS4, PS5)

Cursed to Golf (PS4, PS5)

Get Even (PS4)

Hundred Days: Winemaking Simulator (PS4, PS5)

Infinite Minigolf (PS4)

Onee Chanbara Origin (PS4)

Risk of Rain 2 (PS4, PS5)

Roki (PS4, PS5)

Source of Madness (PS4, PS5)

Space Crew: Legendary Edition (PS4)

Tropico 6 (PS4, PS5)

Más juegos llegaron a PlayStation Plus en junio

Vale la pena recordar que los juegos de PS Plus Extra y PS Plus Premium (Deluxe) sólo están disponibles para los jugadores de PS4 y PS5 mientras forman parte del catálogo. Esto quiere decir que, una vez que dejan la librería, los suscriptores ya no podrán jugarlos, incluso si lo tienen instalados en su consola.

Si bien saber que 12 juegos abandonarán el servicio a mediados de julio resultará decepcionante para los fanáticos, al menos la alineación de junio ya está disponible. Este mes, los jugadores con una membresía activa podrán jugar sin costo adicional títulos muy llamativos, como Final Fantasy XVI.

Black Desert, Life is Strange: Double Exposure y Sonic X Shadow Generations son apenas algunas de las experiencias que también conforman la lista de junio. De igual forma, es pertinente recordar que los usuarios de todos los niveles aún están a tiempo para descargar la más reciente alineación mensual.

Un total de 12 juegos abandonarán PS Plus y dejarán de estar disponibles sin costo

Pero dinos, ¿eres fanático de alguno de los juegos que dejará de estar disponible? ¿Tienes alguna recomendación? Déjanos leerte en los comentarios.

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