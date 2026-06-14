PlayStation Plus permanece como uno de los servicios de suscripción más populares del gaming. Además de brindar acceso completo a las funciones online de la consola y los juegos, ofrece numerosos beneficios en función del nivel de la membresía. Lamentablemente, hace poco se encontró un cambio muy sutil que afectará a miles de jugadores.

Tal como descubrió la comunidad, Sony acaba de alterar la forma en que se lanzan los juegos mensuales de PS Plus Extra y PS Plus Premium (Deluxe). Este movimiento sólo impacta negativamente a los fans que viven en 3 países, pero hay temor de que la iniciativa se extienda a más territorios.

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Sony pone en marcha los lanzamientos escalonados de juegos en PS Plus

Como ya es tradición, hace un par de días se reveló la lista completa de los videojuegos que se incorporarán a los planes más caros del servicio de paga durante junio. La colección de este mes es muy variada y apela a diferentes gustos, así que cada jugador encontrará algún título que cumpla con sus expectativas.

El verdadero problema radica en otra cuestión. Los suscriptores actuales saben muy bien que todos los títulos mensuales llegan a PlayStation Plus el mismo día; en este caso, los 8 videojuegos que conforman la alineación estarán disponibles sin cargo adicional a partir del 16 de junio.

Ese formato aún se mantendrá en la mayoría de las regiones, pero los jugadores de PS4 y PS5 que vivan en Estados Unidos, Reino Unido y Japón deberán ser más pacientes porque en dichos territorios se usará un modelo de lanzamientos escalonados, tal como sucede en otros servicios.

Si bien Sonic x Shadow Generations ya está disponible para los suscriptores de PS Plus Extra y PS Plus Premium (Deluxe) en aquellas regiones, solamente Final Fantasy XVI y Gitaroo Man se incorporarán el 16 de junio. Por su parte, Kingdom Come: Deliverance y Life is Strange: Double Exposure llegarán hasta el 23 de junio.

Finalmente, la última tanda de estrenos del programa de Sony tendrá lugar el 30 de junio con la incorporación de Black Desert, Blades of Fire y Farming Simulator 25. Efectivamente, los suscriptores de Reino Unido, Estados Unidos y Japón deberán esperar 2 semanas adicionales para probar dichos títulos.

PS Plus incorporará lanzamientos escalonados para sus juegos gratuitos del mes

¿El cambio de PlayStation Plus llegará a México y Latinoamérica?

Es fácil ver por qué este cambio resultará muy molesto para un gran grupo de jugadores, pues la idea de esperar más semanas por títulos que ya están disponibles en la librería del servicio en otros territorios puede ser frustrante.

Xbox Game Pass también utiliza un formato de lanzamientos escalonados, por lo que los suscriptores de PS Plus que también estén suscritos allí ya estarán familiarizados con esa estrategia; sin embargo, al menos en el programa de Microsoft los fanáticos pueden esperar numerosos estrenos de día 1 y otras sorpresas.

Sony no explicó la filosofía detrás de esta controversial decisión, y en su blog oficial se limitó a decir que actualmente “explora nuevas formas de distribuir los títulos del catálogo de juegos de PlayStation Plus en mercados seleccionados”. Por el momento, el cambio solamente afecta a los miles de jugadores de Reino Unido, Estados Unidos y Japón.

En este momento, el resto de países, incluidos México y las otras naciones de Latinoamérica, recibirán la alineación mensual de PS Plus el próximo 16 de junio. Por ahora se desconoce si hay planes de que los lanzamientos escalonados se incorporen en otras regiones, o si es un formato que llegó para quedarse en los primeros territorios afectados.

Videojuegos gratuitos que llegarán a PS Plus Extra y Premium en junio de 2026

Pero dinos, ¿qué opinas de este cambio en el servicio? ¿Te molesta que los juegos gratuitos del programa lleguen en diferentes fechas?

Encontrarás las últimas novedades de PlayStation Plus en esta página.

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