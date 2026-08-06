La espera por el regreso de Jujutsu Kaisen sigue haciéndose sentir, y MAPPA sabe perfectamente cómo mantener viva la emoción de los fans. A unas semanas de uno de los eventos más importantes del anime en 2026, el estudio compartió un nuevo vistazo que volvió a poner bajo los reflectores a 2 de los personajes más queridos de la franquicia.

Aunque el manga terminó hace casi 2 años, el universo creado por Gege Akutami continúa generando conversación gracias al anime, sus nuevos proyectos y la enorme expectativa por la temporada 4 de la serie que podría traer más sorpresas de las que muchos imaginan.

Gojo y Yuta protagonizan una nueva imagen rumbo al Juju Fest 2026

Para aumentar la emoción por el Juju Fest 2026, la cuenta oficial del anime en X publicó una nueva ilustración protagonizada por Satoru Gojo y Yuta Okkotsu.

Ambos son considerados hechiceros de grado especial excepcionales. Gojo destaca por el poder de los Seis Ojos y su enorme experiencia, mientras que Yuta posee una reserva de energía maldita que incluso supera a la de su maestro.

La imagen forma parte de la campaña por el quinto aniversario del anime, una celebración que se realizará los días 29 y 30 de agosto con el esperado festival en Japón.

Además de la presencia del elenco de voces, el evento incluirá presentaciones en vivo de varios artistas responsables de los populares openings y endings de Jujutsu Kaisen.

La temporada 4 podría llegar antes de lo esperado

Más allá de la celebración, la gran expectativa gira alrededor de la temporada 4 del anime. Los seguidores esperan que durante el Juju Fest 2026 finalmente se revelen nuevos detalles, como un trailer completo, una ventana de estreno o incluso una fecha de lanzamiento.

El primer teaser se presentó el 19 de junio pasado durante el aniversario 15 de MAPPA, pero evitó revelar cuándo regresará el anime.

Aun así, varios indicios apuntan a que la espera podría ser más corta que en ocasiones anteriores. Esto debido a que la segunda mitad del arco Culling Game ya podría encontrarse en una etapa avanzada de producción.

Cabe mencionar que la temporada 4 cerrará ese intenso arco antes de dar paso al esperado Shinjuku Showdown, donde finalmente se desarrollará el legendario enfrentamiento entre Gojo y Sukuna, considerado uno de los momentos más impactantes de toda la serie.

¿Crees que MAPPA revelará la fecha de estreno de la temporada 4 del anime este mes? ¿Cuál es la pelea que más esperas ver animada? Cuéntanos en los comentarios.

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