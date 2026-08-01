Han pasado casi 3 décadas desde que Tai y compañía iniciaron un viaje que marcó a toda una generación de fanáticos del anime. Digimon logró diferenciarse de fenómenos como Pokémon para encontrar su propio camino y, muy pronto, festejará su 30.° aniversario con varias sorpresas.

Bandai Namco y Toei Animation ya están cocinando diversos proyectos para celebrar esta fecha tan especial y rendir homenaje a toda la historia de la franquicia, que debutó en 1997. Entre ellos está un nuevo anime que estará listo justo para los festejos.

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Digimon estrenará un nuevo anime para celebrar su 30.° aniversario

El universo de Digimon está fuertemente asociado a sus series animadas, pero en realidad nació en 1997 como una línea de juguetes. Bandai creó un fenómeno llamado V-Pet Digital Monster, dispositivos que permitían a los niños cuidar y pelar con criaturas digitales. El concepto, inspirado en los Tamagotchi, fue un rotundo éxito y dio paso a un exitoso anime que debutó en 1999.

Con el paso de las décadas, la franquicia se expandió con una infinidad de productos, que incluyen videojuegos, más juguetes, líneas de coleccionables, figuras y muchos más. En 2027, la saga celebrará su 30.° aniversario, un hito muy importante para su comunidad de fanáticos en todo el mundo.

Como parte de una transmisión especial, Bandai Namco y Toei Animation confirmaron que ya trabajan en varios proyectos. El principal es un nuevo anime que llegará a la televisión en algún momento de 2027. Por ahora, hay muy pocos detalles sobre la producción, que aún no tiene un nombre oficial ni ha revelado a sus protagonistas.

Los fanáticos esperan que la serie sea una mirada tanto al pasado como al futuro de la franquicia, luego de lo que fue Digimon Beatbreak, el anime más reciente. Toei Animation compartirá más detalles sobre la producción posteriormente.

Mientras llegan las noticias, los fans podrán disfrutar un nuevo especial animado. Será una retrospectiva que forma parte del proyecto “La mejor aventura que elegimos”. Consistirá en una recopilación de los mejores capítulos de Digimon Adventure, 02, Tamers y Frontier elegidos por los fans. El especial debutará el próximo 4 de agosto en Japón, pero por ahora no está claro si se emitirá a nivel mundial en alguna plataforma.

Más sorpresas vienen en camino para los fanáticos de Digimon

Además del nuevo anime y el especial, hay otras sorpresas en camino. Bandai Namco también confirmó una nueva línea de juguetes para celebrar el 30.° aniversario, así que los fanáticos de Digimon podrán añadir a su colección nuevos V-Pets.

Por otro lado, la compañía organizará una exposición especial de gran escala en Japón. Bien podría tratarse de una retrospectiva sobre la historia de la saga, pero la realidad es que por ahora no hay detalles adicionales de este proyecto.

Bandai Namco presentará los nuevos coleccionables y compartirá más información de lo que está preparando en los próximos meses. Por ahora, no hay detalles sobre el desarrollo de un nuevo videojuego con motivo del aniversario.

Un nuevo anime de Digimon llegará a la televisión en 2027









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