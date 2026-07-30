Después del final del manga, muchos pensaban que Jujutsu Kaisen perdería fuerza con el paso del tiempo. Sin embargo, la franquicia sigue demostrando que continúa entre los fenómenos más importantes del entretenimiento gracias a sus nuevos proyectos y a la enorme expectativa por el final de su adaptación televisiva.

Ahora, los seguidores tienen un nuevo motivo para emocionarse. La celebración del quinto aniversario del anime traerá información inédita sobre el futuro de la serie, incluyendo una esperada actualización de la temporada 4.

La temporada 4 de Jujutsu Kaisen tendrá importantes novedades en agosto

La franquicia confirmó que el evento Juju Fest 2026 se celebrará los días 29 y 30 de agosto en Yokohama, Japón. El festival pondrá fin a varios meses de actividades organizadas para conmemorar los 5 años del anime.

Además de reunir a varios integrantes del elenco de voces, el evento contará con presentaciones musicales de los artistas responsables de algunos de los openings y endings más populares de Jujutsu Kaisen.

Sin embargo, el momento más esperado llegará con las novedades sobre la temporada 4. Aunque el anime ya mostró un teaser anteriormente, los fans esperan conocer nuevos detalles durante el festival.

Compañía de Jujutsu Kaisen tomará medidas para eliminar juegos no autorizados de la franquicia (imagen: TOHO animation)

El siguiente arco será uno de los más importantes de la trama

Como seguramente recuerdas, la temporada 3 del anime prepara el escenario para liberar a Gojo, pero los hechiceros deben superar varios obstáculos antes de lograrlo.

Por su parte, la temporada 4 adaptará la conclusión del arco de Culling Game. Además, será el puente hacia uno de los combates más esperados por los lectores: el enfrentamiento entre Gojo y Sukuna, el momento más impactante de toda la obra de Gege Akutami.

Aunque todavía faltan varios anuncios oficiales, todo apunta a que el Juju Fest 2026 será el escenario elegido para revelar el siguiente gran paso del anime.

¿Qué esperas ver en la temporada 4 de Jujutsu Kaisen? ¿Crees que el anime estará a la altura de los momentos más importantes del manga? Cuéntanos en los comentarios.

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