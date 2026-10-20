David Jaffe, creador de God of War, reveló recientemente algo que muchos jugadores desconocían: el brutal protagonista de la saga no se iba a llamar Kratos originalmente. Con el paso de los años, su nombre se ha convertido en sinónimo de videojuegos y en un estandarte para PlayStation, pero su historia pudo haber sido muy diferente.

En un video que compartió en sus redes sociales, Jaffe reveló el nombre original que iba a tener el Fantasma de Esparta. Explicó que le encantaba por la fuerza que transmitía; sin embargo, tuvo que cambiarlo a última hora por culpa de una broma relacionada con una popular cadenas de pizzerías.

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¿Cuál iba a ser el nombre original de Kratos, el protagonista de God of War?

David Jaffe se inspiró en la mitología griega para crear a un guerrero espartano sediento de venganza. Necesitaba un nombre que reflejara la fuerza y el carácter indomable de este personaje, destinado a convertirse en un ícono del entretenimiento. Tras darle muchas vueltas en su cabeza, el creativo encontró el nombre adecuado, pero sin sospechar que tendría que modificarlo por una razón inesperada.

Originalmente, Kratos se iba a llamar Dominus, pues para Jaffe era un nombre que “sonaba brutal, violento y dominante”. La palabra significa “señor de la casa”, por su origen del latín domus (casa), y hace referencia a una figura de poder, justo lo que el creativo necesitaba transmitir con su personaje.

Para nombrar al protagonista, Jaffe pidió una extensa lista de nombres de varones usados en la antigua Grecia. Curiosamente, Kratos estaba entre ellos, pero el creativo lo descartó al igual que el resto. Desde su perspectiva, Dominus era el más adecuado, ya que reflejaba el poder y la ambición del guerrero.

Llegó un momento en que Dominus era el nombre definitivo del protagonista de God of War, pero algo cambió de la noche a la mañana. Miembros de Santa Monica Studio empezaron a hacer bromas al respecto y Jaffe quedó convencido de que lo mejor era modificarlo antes del lanzamiento del primer juego.

Tras una larga búsqueda y una sugerencia de Susan Panico, encargada del marketing del primer God of War, Jaffe se quedó con Kratos, nombre de raíz griega que significa “poder”. Todo esto sucedió por culpa de una popular cadena de pizzerías.

Kratos se iba a llamar originalmente Dominus

Domino’s Pizza cambió el destino de Kratos

“Me encantaba ese nombre. Me parecía genial. Pero entonces algo empezó a pasar en el estudio. La gente del equipo empezó a hacer chistes sobre Domino’s Pizza. Cada vez que alguien decía Dominus, alguien inevitablemente gritaba ’30 minutos o gratis’ o ‘Abre la puerta, es Dominus’, explicó Jaffe en su video.

Parte del equipo de desarrollo también comparó a Kratos con The Noid, la peculiar mascota de la cadena de comida rápida, algo que molestó y frustró a Jaffe. “Después de la 50.ª vez, era evidente que Dominus había muerto”, agregó el antiguo desarrollador de PlayStation.

Al final, Jaffe decidió cambiar el nombre a Kratos pues, de lo contrario, corría el riesgo de que su imponente personaje se convirtiera no sólo en la burla de sus compañeros, sino también en la de todos los jugadores amantes de la pizza.

God of War tiene un inesperado vínculo con Domino’s Pizza.

I won't lie: there are nights I lie awake and wonder, 'What COULD have been?!?!'



Man, @dominos, we coulda had it all! We coulda had little mini deep dish pizzas in the shape of the BLADES OF CHAOS!!! By the Gods, what did I do?!?! pic.twitter.com/OlpwbvfEbi — David Jaffe (@davidscottjaffe) October 19, 2026

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