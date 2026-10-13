God of War Laufey está en la parte superior de las listas de los juegos más esperados de 2027. Aunque apenas vimos este proyecto por primera vez a mediados de este año, realmente falta poco para su estreno, así que resulta lógico que PlayStation ya decidiera mostrar la edición coleccionista. Pero tristemente, el anuncio decepcionó y molestó a los fans.

La compañía japonesa atraviesa por una racha negativa, al menos en lo que se refiere a la percepción pública. Para nadie es secreto que sus últimas decisiones generaron un gran malestar en la comunidad, especialmente entre los defensores de la preservación y el formato físico.

Para cambiar el tono de la conversación, Sony debe lanzar juegos de buena calidad que mitiguen las controversias e inclinen la balanza a su favor. God of War Laufey tiene todo lo necesario para cumplir con las expectativas, pero la revelación de su edición de colección es un triste recordatorio de una tendencia cada vez más común en la industria.

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God of War Laufey presume su edición coleccionista de más de $100 USD

De forma sorpresiva, Sony recurrió al blog oficial de PlayStation para compartir todos los detalles de la Collector Box de God of War Laufey, la edición de colección que incluye numerosos artículos temáticos inspirados en el próximo exclusivo de PS5. Pero adelantamos que un detalle nada menor acaparó la conversación.

El producto más atractivo de este paquete es la figura de 20 cm de altura que representa a Faye, la esposa de Kratos y madre de Atreus. La estatua también muestra a Phranque y Rue, quienes luchan contra los soldados de Begts. El cubo místico se iluminará al conectar la estatuilla a una fuente de alimentación USB.

La edición coleccionista de God of War Laufey también incluye una baraja de oráculo de 21 cartas, con ilustraciones personalizadas para cada tarjeta. La artista Megan Lara trabajó en los dibujos de este conjunto.

Finalmente, la Collector Box también tiene un minilibro de arte físico, con arte conceptual de los personajes, las criaturas y los entornos que dan vida al nuevo videojuego de Santa Monica Studio. Por ahora, parece que estos artículos serán exclusivos y no se venderán por separado.

La edición de colección estará disponible en cantidades muy limitadas, y sólo se pondrá a la venta a través de la tienda oficial de PlayStation. Las reservas se pusieron en marcha este martes 13 de octubre de 2026, y el paquete tiene un precio recomendado de $149.99 USD.

El lanzamiento está previsto para el 16 de febrero de 2027, así que su debut coincidirá con el estreno del juego. Eso sí, los compradores de este paquete deberán desembolsar más dinero para jugar la aventura de Faye.

La collector Box de God of War Laufey incluye una figura de colección y otros extras

La Collector Box de God of War Laufey no incluye una copia del juego, ni siquiera digital

El precio de la edición coleccionista es muy elevado, pero está en la línea de lo que suelen costar ese tipo de artículos en el mercado; sin embargo, sospechamos que un detalle importante hará que muchos jugadores, incluso los fanáticos más fieles de la franquicia, se lo piensen 2 veces antes de comprarlo.

PlayStation es bastante claro al señalar que la Collector Box de God of War Laufey no incluye el juego. Si bien era de esperar que una versión física brillara por su ausencia, lo más decepcionante es que ni siquiera se ofrece un código que permita descargar una copia digital a través de la PS Store del PS5.

Esto quiere decir que los compradores de la edición de colección deben gastar $150 USD por el paquete, así como otros $70 USD para adquirir la versión base del título de acción. Y en caso de que deseen conseguir los beneficios de la Deluxe Edition, deben desembolsar $80 USD.

Es fácil ver por qué los fanáticos están muy decepcionados con este anuncio. La Collector Box de God of War Laufey queda incluso peor parada al compararla con la edición coleccionista del juego anterior de la franquicia, que ofrecía más artículos físicos y otros beneficios digitales, así como una copia del juego completo.

Tristemente, el nuevo título de Santa Monica Studio es sólo uno de los tantos ejemplos de esta tendencia cada vez más recurrente en la industria. Otro caso destacado es el de Grand Theft Auto VI, cuyo paquete de lujo sólo incluye mercancía temática.

La edición de colección de God of War Laufey ni siquiera incluye una copia del juego

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