Uno de los actores favoritos de la comunidad del gaming es Dave Bautista y de acuerdo con los fans, su rostro y físico se prestan para interpretar a personajes icónicos de los videojuegos en adaptaciones para cine y TV.

En este caso, el deseo se cumplirá pues tras el mal momento que atravesó la producción de la serie de God of War de Amazon Prime, mismo que costó la salida del actor principal Ryan Hurst, ya hay un nuevo elegido para el protagónico.

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Dave Bautista salva la serie de God of War y es el nuevo Kratos para la adaptación de TV

Un reporte exclusivo de Variety reveló que el actor y exestrella de la WWE, Dave Bautista, fue elegido para interpretar a Kratos en la serie de TV que produce Amazon Prime.

La producción se encontró en problemas recientemente pues el actor principal que daría vida a Kratos, Ryan Hurst, se lesionó y esto le impidió seguir con el papel.

De inmediato, la producción buscó al sustituto y uno de los nombres que estaban en la lista era del de Dave Bautista. De hecho, el actor y luchador fue considerado para el papel antes de que se decidieran por Ryan Hurts. Curiosamente, las condiciones hacen pensar que era inevitable que Bautista diera vida a Kratos.

Dave Bautista Officially Set as Kratos in ‘God of War’ TV Series https://t.co/zP64qNqJty pic.twitter.com/YiDdPWsHTG — Wario64 (@Wario64) August 20, 2026

Dave Bautista y Kratos, un camino que parece destino

Aunque la noticia no es una sorpresa en sí misma, sí lo es el contexto en que tiene lugar. De acuerdo con reportes previos, en su momento la producción de God of War para TV pensó que el actor ideal para el personaje de Kratos era Dave Bautista.

Al final, Ryan Hurst convenció a la producción, pero sus lesiones impidieron que siguiera en el proyecto y es ahí donde entra Dave Bautista.

Según información reciente, se logró la grabación de 4 capítulos con Ryan Hurst como Kratos, pero no se mantendrán. Esto significa que esos 4 episodios se grabarán nuevamente con Dave Bautista en el papel del personaje principal.

Amazon Prime acordó 2 temporadas para la serie live action de God of War y su historia se inspira en el arco nórdico de la franquicia donde Callum Vinson dará vida a Atreus.

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