2XKO ha tenido un camino accidentado desde su lanzamiento, pero Riot Games ha hecho ajustes internos para cambiar el rumbo del juego de peleas. Actualmente, 2XKO se encuentra en un estado más saludable que en su lanzamiento, ya que su equipo de desarrollo ha puesto todo su esfuerzo en cumplir con las expectativas de los jugadores.

Uno de los cambios más importantes es el ritmo con el que Riot Games ha agregado nuevo contenido a 2XKO. Sus más recientes personajes fueron Senna y Thresh, pero muy pronto se sumarán Lux y Samira. Esto se reveló al terminar las finales del torneo de 2XKO durante el EVO 2026.

2XKO tendrá 17 personajes disponibles al final de 2026

Una de las quejas más recurrentes por parte de los jugadores ha sido la falta de personajes. Recordemos que en su lanzamiento oficial en enero de 2026, 2XKO tenía apenas 11 personajes disponibles, de los cuales 5 eran elegibles y 6 más había que desbloquearlos. Por fortuna, esto ha cambiado, ya que, además de sumar 4 personajes nuevos, en 2XKO se han creado eventos de lanzamiento en los que es posible desbloquear los personajes por el simple hecho de jugar.

Además de estos cambios, el equipo detrás de 2XKO ha presentado un plan de acción en el que, de forma transparente, muestra el contenido planeado para la primera mitad de 2026. En este apartado también reveló que, además de Caitlyn, Senna y Akali, llegarían 3 personajes más este mismo año.

Pues bien, el momento ha llegado y ahora sabemos que Lux y Samira serán los campeones que llegarán en 2026. En el avance podemos ver algunos de los ataques de Lux y también nos adelantaron que la dama luminosa llegará a 2XKO en otoño de este año.

Por otro lado, también se presentó a Samira, una agresiva pistolera de la cual no se mostró mucho, y tampoco se adelantó si llegará al mismo tiempo que Lux. Sobre esto, es posible que Riot Games vuelva a hacer un lanzamiento doble como ocurrió con Senna y Thresh.

Habrá que esperar para saber si 2XKO mantiene sus planes como hasta ahora o nos sorprende con otro campeón al final del 2026.

¿Qué te parecen los nuevos campeones? ¿Qué otros personajes del League of Legends te gustaría ver? No olvides dejarnos tus respuestas e inquietudes en los comentarios. Si quieres saber más sobre el free to play de Riot Games, puedes visitar esta página.

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