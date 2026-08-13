Hasta ahora, PlayStation y Take-Two Interactive son las compañías que han expresado sus claras intenciones respecto a la eliminación del formato físico. Parte de su narrativa se inspira en los números de ventas.

Sin embargo, es un error pensar que todos los juegos se comportan comercialmente de la misma forma en todos los mercados. Las diferencias se convirtieron en un recurso para el debate y recientemente se revelaron datos de uno de los juegos más populares del año: Resident Evil Requiem.

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Las ventas físicas y digitales de Resident Evil Requiem mantienen vivo el debate sobre el final del formato físico en los videojuegos

De acuerdo con datos de la firma Ampere Analysis compartidas por el periodista Christopher Dring, las ventas de Resident Evil Requiem muestran las diferencias en las formas de consumo en distintos mercados.

El juego de Capcom sirve como muestra dado que es uno de los más exitosos del año y también porque la compañía japonesa expresó recientemente que la caída y eventual desaparición del formato físico no les afectará ya que 90% de sus ventas totales son digitales.

Al respecto, los datos revelan las siguientes proporciones de venta de copias físicas y digitales de Resident Evil Requiem en:

Estados Unidos: 22% físico - 78% digital

Francia: 55% físico - 45% digital

Japón: 51% físico - 49% digital

Australia: 43% físico - 57% digital

Reino Unido: 40% físico - 60% digital

La tendencia es clara en EUA, pero en el resto de los países las ventas en disco no están por los suelos, al menos no en el caso de este título de Capcom.

In the US, just 22% of Resident Evil Requiem's sales were physical (to end of June), but it was over 55% physial in France, 51% in Japan, 43% in Australia and 40% in UK. This is according to Ampere. Not all markets are built the same when it comes to the digital transition — Christopher Dring (@Chris_Dring) August 12, 2026

La demanda por los juegos físico existe, pero hay compañías que quieren dar el paso hacia lo digital

En información reciente, un análisis reveló que el mercado de videojuegos de segunda mano tiene un valor actual de $7200 millones de dólares y ha crecido en los últimos años. Los jugadores encuentran en este tipo de compraventa la oportunidad de conseguir los títulos que desean a menor precio.

Por otra parte, una investigación de Stephen Totilo reveló detalles sobre el proceso de orden y manufactura de copias físicas para PS5 y XBOX Series X. Los editores deben realizar un proceso un tanto complejo y firmar contratos con Sony y Microsoft como dueños de las plataformas.

Asimismo, se reveló que el costo de manufactura de cada copia física es 15% del precio de venta sugerido por el editor. En el caso de un título de $70 dólares, el costo de fabricación por copia sería de $10.50.

Finalmente, Strauss Zelnick, director de Take-Two Interactive, aseguró que el lanzamiento digital de GTA VI es lo más sensato pues las copias físicas ya no tienen sentido para la mayoría de los jugadores actuales.

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