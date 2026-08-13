La estrategia de remakes ha sido exitosa para muchas compañías, incluso Ubisoft piensa que hoy es mejor negocio hacer este tipo de títulos que invertir en nuevas franquicias o entregas.

Del lado de Square Enix, el ambicioso proyecto remake de Final Fantasy VII llegará a su conclusión el próximo año, aunque en este caso jugó en contra la decisión sobre la exclusividad temporal en consolas de las 2 primeras entregas.

Lo cierto es que la empresa japonesa está aprendiendo cómo moverse en la industria actual y esto podría resultar en una mala noticia para quienes esperan un proyecto similar de esta legendaria saga.

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¿Qué pasa con el supuesto remake de Final Fantasy IX?

Diversos rumores en años recientes señalan que uno de los proyectos que se desarrolla en Square Enix es el remake de Final Fantasy IX, una de las entregas más queridas por los fans.

Sin embargo, hasta ahora no hay nada oficial, solo declaraciones vagas como las de Naoki Yoshida, quien aseguró que un remake de esta entrega requeriría más capítulos que el de Final Fantasy VII.

Sin embargo, el periodista Alex Donaldson de VG247 y RPGSite (vía Wccftech) reveló recientemente que el remake de Final Fantasy IX sí existe y que incluso tiene un grado notable de avance, hasta donde sabe por parte de sus fuentes.

Al respecto, el especialista mencionó que se trata de un remake en una sola entrega, no dividido en capítulos, pero hay un detalle que recién salió a la luz.

Según la información con la que cuenta, este proyecto se detuvo y no avanza desde hace tiempo:

“Hay un remake de FFIX, es un solo juego, y estaba muy avanzado. Yoshida incluso hizo algunos comentarios vagos como estos. Así que es posible, con el enfoque adecuado, que para ser claros es obviamente uno más pequeño que FF VII Remake. Sin embargo, por varias razones —eso será una historia para otro día— ese proyecto se estancó y ya no avanza. Yoshida hace comentarios como este para gestionar las expectativas de los fans”.

Final Fantasy IX es una de las entregas más queridas por los fans

El remake de esta legendaria entrega estaría en pausa por un renovado interés de Square Enix

Aunque la información sobre este proyecto se mueve en terreno de rumores, hay detalles que no pasan desapercibidos y que lucen lógicos.

El remake de Final Fantasy VII es un proyecto muy ambicioso, pero tomó más de 10 años para llegar a su final. A la par, las ventas no fueron increíbles y las decisiones de Square Enix respecto a la exclusividad con PlayStation tuvieron efecto negativo a nivel financiero.

Actualmente, la compañía japonesa avanza con una estrategia de experimentación y error para tomar mejores decisiones y los resultados positivos están llegando poco a poco.

Sin embargo, y de acuerdo con las fuentes consultadas, la compañía no considera que otro remake de Final Fantasy sea lo adecuado en este momento para la franquicia. De ahí que la decisión sea trabajar en nuevos proyectos de la IP y otras sagas a fin de diversificar el portafolio de proyectos y ofrecer novedades a los jugadores.

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