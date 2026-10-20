Las pesadillas en el espacio están por volverse una experiencia mucho más intensa. Supermassive Games lanzó una actualización gratuita para Directive 8020: A Dark Pictures Game que incorpora un modo multijugador en línea para hasta 5 jugadores. Gracias a esta novedad, tú y tus amigos podrán explorar los peligros de la nave Cassiopeia juntos, aunque cada quien esté en su casa.

La actualización retoma la esencia del modo cooperativo local Movie Night, pero ahora permite que cada participante controle a un integrante de la tripulación desde su propia pantalla y dispositivo. Eso sí, hay una condición importante: todos los jugadores deben tener su propia copia del juego.

Así funciona el nuevo multijugador de Directive 8020

La actualización incluye 2 modalidades para organizar las partidas. La primera es Custom Mode, que permite elegir un personaje al comienzo y tomar el control cuando llegue su turno, tal como sucede en la experiencia cooperativa tradicional.

La segunda opción es Round Robin Mode, donde no se asignan personajes de forma permanente. En su lugar, los turnos cambian después de un periodo determinado, lo que ofrece otra manera de compartir las decisiones y los momentos de tensión.

También se añadió un sistema de votación para las decisiones importantes. Los jugadores podrán ver quién votó por cada opción y conocer el resultado de la votación antes de decidir si siguen a la mayoría o toman un camino diferente. ¿Qué podría salir mal cuando tus amigos tienen la oportunidad de arruinar tus planes en pleno juego de terror?

Nuevos trajes y premoniciones para sobrevivir en el espacio

La actualización también incluye contenido adicional para quienes quieran darle un nuevo aspecto a la tripulación. Se agregaron trajes espaciales plateados retro ideales para enfrentar los horrores de la Cassiopeia con mucho estilo.

Además, se incorporaron 13 nuevas premoniciones coleccionables, una característica clásica de la franquicia The Dark Pictures. Estos objetos permiten echar un vistazo a posibles acontecimientos futuros y pueden ayudar a tomar decisiones durante la aventura. Ignorar las pistas podría tener consecuencias, así que conviene prestar atención antes de elegir el destino de la tripulación.

Directive 8020: A Dark Pictures Game está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC, a través de Steam. Con esta actualización gratuita, la aventura apuesta por una experiencia más social sin abandonar sus elementos de terror y supervivencia.

¿Te gustaría recorrer la Cassiopeia con tus amigos o prefieres enfrentarte a los horrores del espacio por tu cuenta? ¿Con quién te aventurarías en esta historia? Cuéntanos en los comentarios.

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