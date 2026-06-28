Han pasado casi 20 años desde que LEVEL-5 presentó Ushiro como una exclusiva para PSP. Desde entonces, el juego desapareció del mapa. Sin embargo, el proyecto volvió a dar señales de vida gracias a una reciente entrevista con el director ejecutivo de la compañía, quien incluso mencionó a Nintendo Switch 2 como la plataforma donde podría llegar algún día.

Aunque todavía no existe un anuncio oficial ni una ventana de lanzamiento, las nuevas declaraciones alimentan la curiosidad de quienes han seguido el extraño destino de este título durante casi 2 décadas.

Akihiro Hino volvió a hablar de Ushiro y mencionó a Nintendo Switch 2

Durante una entrevista publicada por Famitsu, el presidente de LEVEL-5, Akihiro Hino, respondió varias preguntas sobre Ushiro, un juego que curiosamente sigue apareciendo en el calendario de lanzamientos de la revista desde 2008.

Con su característico sentido del humor, Hino comentó que si el juego saliera actualmente causaría mucho revuelo, especialmente porque el género de horror vive un gran momento. Incluso bromeó pidiendo a Famitsu que le dedicara una gran cobertura cuando finalmente estuviera listo.

La conversación también recordó que Ushiro fue anunciado originalmente para PSP. Hino explicó que hace años, cuando el equipo editorial preguntó si debían retirarlo del calendario de lanzamientos, respondió entre risas que simplemente cambiaran la plataforma a Nintendo Switch. Ahora, volvió a hacer una broma similar, pero mencionando Nintendo Switch 2.

¿Cómo sería este juego de horror si algún día se convierte en realidad?

Hino también habló sobre el tipo de experiencia que imagina para Ushiro. Explicó que es admirador del mangaka Kazuo Umezu y que disfruta las historias extrañas más que los relatos trágicos. También citó como inspiración producciones como The Twilight Zone y Tales of the Unusual, conocidas por sus situaciones misteriosas y sobrenaturales.

Cuando le preguntaron si los nuevos desarrolladores de LEVEL-5 estaban interesados en rescatar el proyecto, respondió con humor que muchos preferían trabajar en Little Battlers Experience.

La entrevista terminó con otra broma. Hino sugirió que, si el juego finalmente se desarrolla, podría convertirse en una “gran aventura de horror de mundo abierto” para Nintendo Switch 2.

Un proyecto que sigue acumulando años de espera

Esta es la primera actualización importante sobre Ushiro desde 2018. En aquel momento, Hino también comentó que el juego podría llegar a Nintendo Switch. Sin embargo, esa versión nunca se materializó.

Por ahora, los seguidores deberán seguir esperando. Las declaraciones dejan claro que LEVEL-5 todavía recuerda el proyecto, pero también muestran que continúa sin existir un plan concreto para convertirlo en realidad.

¿Te gustaría que LEVEL-5 finalmente desarrollara Ushiro para Nintendo Switch 2? Cuéntanos en los comentarios.

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