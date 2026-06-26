Cada reunión con los accionistas de Nintendo suele dejar información interesante sobre el futuro de la compañía. Aunque muchas respuestas son cuidadosas, en ocasiones los directivos comparten pistas que emocionan a la comunidad. Esta vez, uno de los temas más comentados fue el posible regreso de los juegos de Nintendo DS y Nintendo 3DS.

Durante la sesión de preguntas y respuestas, un accionista quiso saber si los títulos de ambas consolas llegarán algún día al catálogo de Nintendo Classics en Nintendo Switch 2. La respuesta del presidente Shuntaro Furukawa evitó confirmar cualquier plan, aunque también dejó espacio para el optimismo.

Nintendo evita confirmar el regreso de DS y 3DS

El accionista preguntó directamente si los juegos de Nintendo DS y Nintendo 3DS podrán jugarse en Nintendo Switch 2 mediante el servicio Nintendo Classics.

Ante esa duda, Shuntaro Furukawa respondió lo siguiente:

“No puedo responder específicamente a esa pregunta, pero estamos trabajando para hacer que nuestro valioso catálogo histórico pueda jugarse en el hardware actual siempre que sea posible.”

Aunque la respuesta evita mencionar a DS o 3DS de forma directa, confirma que Nintendo sigue buscando formas de llevar su catálogo clásico a las plataformas modernas.

La familia de consolas Nintendo 3DS vivió mejores días

Los fans tienen razones para mantener la esperanza

Actualmente, Nintendo Classics ya ofrece juegos de consolas como NES, Super Nintendo, Game Boy, Game Boy Advance, Nintendo 64, GameCube y SEGA Genesis, gracias a la suscripción de Nintendo Switch Online.

Sin embargo, Nintendo DS y Nintendo 3DS representan un reto diferente. Ambas consolas aprovecharon una pantalla táctil y una configuración de doble pantalla que sería necesario adaptar para Nintendo Switch 2.

Aun así, la compañía ya ha demostrado que puede encontrar soluciones para experiencias diseñadas con hardware único. Por ello, muchos jugadores consideran que el regreso de entregas como Mario & Luigi, Kid Icarus: Uprising, Fire Emblem Awakening, The Legend of Zelda: A Link Between Worlds o Pokémon X & Y podría ser cuestión de tiempo.

Por ahora, Nintendo mantiene el silencio sobre cuáles serán las próximas plataformas que se incorporarán a Nintendo Classics. La declaración de Shuntaro Furukawa deja claro que preservar su enorme catálogo sigue siendo una prioridad para la empresa, aunque habrá que esperar para conocer anuncios oficiales.

¿Qué juego de Nintendo DS o Nintendo 3DS te gustaría volver a jugar en Nintendo Switch 2? Cuéntanos en los comentarios.

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