Los demos son una de las maneras más atractivas de conocer nuevos videojuegos, pero podrían desaparecer en un futuro cercano. La inteligencia artificial llegó para quedarse y está cambiando la industria a pasos agigantados, incluso con usos que nunca imaginamos.

La comunidad entusiasta de la IA está usando Claude, ChatGPT y otras muchas herramientas para clonar, modificar, fusionar y portear una infinidad de títulos mediante vibe coding e ingeniería inversa. Lo que antes demoraba años en hacerse realidad, hoy se puede hacer en cuestión de días, lo que pone en aprietos a todos los estudios de desarrollo ante la falta de regulaciones.

Debido al auge de la IA, ahora los demos de videojuegos también están en riesgo. Las compañías temen que alguien use la tecnología para clonar sus juegos antes de su estreno oficial, sólo con el contenido que ofrecen en las versiones de prueba. Recientemente, un desarrollador decidió cancelar el demo de su próximo juego por este motivo.

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Desarrolladores temen que sus nuevos juegos sean clonados con AI por un simple demo

Internet está lleno de proyectos que nunca imaginamos ver: mods que mezclan los universos de varias franquicias en un mismo juego, versiones nativas de juegos de consolas que funcionan en PC y ports con mejoras posibles gracias a la inteligencia artificial. Para muchos jugadores, esto es una especie de Navidad adelantada, pero para las compañías puede convertirse en un pesadilla.

No sólo es un problema para las grandes empresas, sino también para los desarrolladores independientes que buscan una oportunidad en la industria. El ejemplo perfecto es Alliance Arts, estudio indie que trabaja en el lanzamiento de Drunken Goddess Reflux, un peculiar título que mezcla los peligros de la ruleta rusa con una waifu estilo anime.

El concepto del título para PC llamó bastante la atención de la comunidad, por lo que Drunken Goddess Reflux está en la lista de deseos de miles de usuarios de Steam. Por ello, sus creadores decidieron anunciar un demo para el próximo 19 de octubre; sin embargo, lo cancelaron a pocos días de su estreno. ¿La razón? La inteligencia artificial.

Alliance Arts teme que alguien use el contenido del demo para clonar o imitar Drunken Goddess Reflux antes de su estreno. Es una medida precautoria, pues una copia podría afectar las ventas del título y, por supuesto, arruinar parte del trabajo de sus desarrolladores.

“Nos preocupa que el contenido del demo pueda utilizarse para imitar o replicar rápidamente la presentación y la jugabilidad del juego con IA u otras herramientas, y que dichas obras puedan publicarse antes de nuestro lanzamiento”, reveló Alliance Arts.

La compañía sabe que promocionar su juego es muy importante, así que cambió su estrategia. Ahora, organizará sesiones cerradas para que un número limitado de jugadores pruebe Drunken Goddess Reflux antes de su debut.

Drunken Goddess Reflux se quedó sin demo público ante el auge de los clones hechos con IA

Los clones de videojuegos hechos con IA son un problema real

Desde mediados de este año, diversos creativos independientes han denunciado algo que puede salirse de control: la clonación de videojuegos con inteligencia artificial. Muchos de ellos afirmaron que varias de sus ideas fueron robadas, incluso antes del estreno oficial de sus juegos.

La desarrolladora Freya Holmér fue víctima de esta práctica luego de que únicamente compartiera un video, en el que mostraba un título inspirado en Tetris. El proyecto sólo era un prototipo, pero esto no impidió que alguien lo copiara con IA.

Esto va más allá cuando son las mismas compañías de videojuegos las que recurren a estas prácticas para crear títulos de forma acelerada. Un exempleado de Midnight Works, empresa acusada de crear clones de populares videojuegos, denunció que el estudio copia títulos de forma acelerada con IA para ofrecerlos con un precio atractivo y generar ganancias.

Además de ser clones, los juegos Midnight Works se caracterizan por su poca calidad y tiene un sólo propósito: engañar a los jugadores y hacerles creer que están adquiriendo un título atractivo por un precio irresistible.

La inteligencia artificial tiene en jaque a los desarrolladores independientes

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