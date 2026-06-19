Los fanáticos de Rockstar Games han tenido que ser muy pacientes y esperar 13 largos años por GTA VI. El debut del juego por fin está a unos meses de distancia, pero hay quienes están cansados de aguardar y ya quieren disfrutar el título. Por ello, un desarrollador decidió crear su propio GTA VI con inteligencia artificial, pero se encontró con desafíos inesperados en cuanto inició su singular reto.

Ziwen Xu, un joven desarrollador de 25 años, empezó a trabajar en lo que llama GT-Caliber y, durante los últimos días, ha compartido sus avances por medio de las redes sociales. El creativo es entusiasta de la inteligencia artificial, así que la tecnología ha sido su principal herramienta de trabajo.

La cuestión es que, a pesar del enorme potencial de la IA, Xu ha tenido bastantes dificultades para crear un juego que luzca como el deseado título de Rockstar Games.

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Así es GT-Caliber, un clon de GTA VI creado con inteligencia artificial

Durante las últimas semanas, el desarrollador independiente ha trabajado solo en GT-Caliber, juego que intenta emular la grandeza de GTA VI y ser, al menos, una fracción de lo increíble que será el título de Rockstar Games. Para enfrentarse a este enorme reto, recurrió a Claude Max 20x, uno de los planes de suscripción más completos y caros de Anthropic.

Con la inteligencia artificial, el creativo pudo crear los cimientos de su juego en cuestión de días, pero los problemas aparecieron pronto. Inició su desarrollo con el motor Godot, pero la comunidad le recomendó migrar a una de las versiones más nuevas de Unreal Engine. Al final, apostó por Unity luego de probar su potencial.

Gracias al uso de varios agentes de inteligencia artificial, que trabajan continuamente, el proyecto de Xu ha progresado rápidamente, pese a que lo desarrolla sin la ayuda directa de otras personas. Las herramientas de IA le han ayudado a crear personajes, edificios y coches al más puro estilo de GTA VI.

De esta forma, en sólo 3 días logró construir escenarios llamativos y NPC que interactuaban. Su versión de GTA VI también ya tiene coches, armas y demás elementos totalmente funcionales. Sin embargo, la inteligencia artificial cometió un gran error al recrear el mundo del juego de Rockstar.

En lugar de emular Miami, locación en la que se basa Vice City, construyó una versión de Los Ángeles. Pese a esto, los fans de Rockstar están impresionados con los resultados y consideran que GT-Caliber progresa demasiado rápido. Abajo puedes ver un video del proyecto:

I spent a week ignoring everyone who said to switch engines.



Day 7, I pivot. You were right.



Building GTA 6 with a loop of AI agents. I spent the entire day on one thing: Swapping the project out of Godot and onto Unreal.



Yesterday I said I'd test Unity and probably skip… https://t.co/abvL6jJMhY pic.twitter.com/wjpPgUK6Tw — Ziwen (@ziwenxu_) June 16, 2026

¿Rockstar usó inteligencia artificial en el desarrollo de GTA VI?

La inteligencia artificial llegó para quedarse y una infinidad de estudios ya la usan para la creación de sus juegos. Sin embargo, Rockstar Games prefiere mantenerse al margen y, por ello, no empleó la tecnología en el desarrollo de GTA VI. De esta forma, también se evita posibles polémicas que podrían afectar el desempeño comercial del título.

Strauss Zelnick, director general de Take-Two, está convencido de que la inteligencia artificial no podrá crear títulos del calibre de GTA VI. Considera que la herramienta puede resultar útil para desarrollar videojuegos, pero que no será capaz de crear éxitos millonarios.

El directivo cree que el talento humano y el conocimiento de la industria de entretenimiento son esenciales para ofrecer títulos tan ambiciosos como GTA VI, así que seguramente ve con dudas el proyecto de Ziwen Xu.

El desarrollo de GTA VI estuvo libre de inteligencia artificial

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