XBOX intenta reinventarse en una industria que evoluciona a pasos agigantados. Ahora, la compañía acaba de anunciar una iniciativa inédita que pretende probar “nuevas tecnologías” e ideas emergentes para crear experiencias innovadoras. Este proyecto está, en parte, motivado por los nuevos ports no autorizados que permiten jugar títulos en navegadores web y los mods que usan IA para fusionar múltiples juegos en uno solo.

Mediante un comunicado oficial, Asha Sharma, la nueva jefa de la división de videojuegos, compartió los detalles iniciales de XBOX Labs, una nueva iniciativa que nace en respuesta a un fenómeno que se vive actualmente en la industria.

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XBOX reacciona a los mods de IA y los ports para navegadores web

En su mensaje, la sucesora de Phil Spencer afirmó que, en las últimas semanas, observaron cómo los fans se las arreglaron para descompilar y reconstruir juegos para hacerlos funcionar en hardware para el que no fueron diseñados originalmente. Estos esfuerzos de la comunidad hicieron posible que versiones para Windows de numerosos títulos sean compatibles con Apple Silicon o se ejecuten en navegadores web.

Según la directora, esos experimentos cuestionan la relación existente entre el software y el hardware, así como la forma en que las personas descubren y experimentan sus videojuegos favoritos.

“Si bien es difícil predecir el futuro de los videojuegos, es fácil vislumbrar las posibilidades de facilitar el acceso a grandes juegos, dar nueva vida a títulos clásicos y permitir que más jugadores se conviertan en creadores y cocreadores. Estos son, sin duda, resultados positivos para los jugadores, incluso cuando (y a veces precisamente porque) desafían nuestros modelos de negocio actuales”, comentó Asha Sharma.

La jefa de XBOX hace referencia a los videos virales que muestran múltiples juegos que funcionan en navegadores web. Uno de los casos destacados es el de Halo: Combat Evolved, que ahora se puede jugar en Internet sin la necesidad de realizar una descarga. Lo más sorprendente es que esa versión experimental es compatible con partidas multijugador para 128 jugadores.

El ejemplo anterior es apenas uno de muchos, pues en días recientes hemos visto cómo juegos relativamente antiguos como Bloodborne, Call of Duty: Zombies y Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3 funcionan en navegador web gracias a los esfuerzos de la comunidad de modding.

XBOX quiere explorar los mods de IA y los ports de juegos clásicos para navegadores web

Lo anterior es sólo la punta del iceberg, pues Asha Sharma también se refiere a numerosos proyectos que se las arreglaron para fusionar mundos y personajes de múltiples videojuegos. Pensemos en cosas como que Leon S. Kennedy de Resident Evil sea un personaje jugable en ELDEN Ring, o que Spider-Man sea el protagonista de Batman: Arkham Knight.

Esos proyectos experimentales, que demuestran lo caótico que puede ser la programación mediante agentes de IA, tienen el potencial de elevar la comunidad de modding. Microsoft quiere seguir de cerca esta tendencia con XBOX Labs, una nueva división de la marca.

Leon in Elden ring



Mods going crazy pic.twitter.com/B3IUD8Hu3u — malik (@immalkwalahi) October 12, 2026

IT'S HERE!!! HALO CE (XBOX) IN THE BROWSER!



Features:

✅ WORKING Splitscreen Co-op

✅ WORKING Multiplayer up to 128 players (untested)

❌ NO GEARBOX MASTER CHIEF pic.twitter.com/EgiHI6ji6l — Mitch (@mitchellhynes) September 29, 2026

Asha Sharma presenta XBOX Labs

En su comunicado, Asha Sharma declaró que, en respuesta a los fenómenos anteriores, se tomó la decisión de crear la iniciativa conocida como XBOX Labs, que está conformada por “un pequeño grupo de desarrolladores de videojuegos, ingenieros y científicos”. Este equipo toma como base personal existente y no se designaron nuevos empleados para este proyecto.

De acuerdo con la jefa de la división de videojuegos, esta nueva iniciativa tendrá el objetivo de “convertir ideas emergentes en experiencias” para los jugadores y desarrolladores.

Aunque Asha Sharma se refirió al auge de la programación mediante agentes de inteligencia artificial y al lanzamiento de numerosos juegos combinados desarrollados con IA, un portavoz de la compañía informó al medio GamesIndustry.Biz que XBOX Labs no impondrá el uso de IA ni otras tecnologías.

El representante de la empresa señaló que esta iniciativa centraliza esfuerzos ya existentes, así que no es un proyecto completamente nuevo como tal. Así pues, podría describirse como la formalización del trabajo en torno a varios proyectos de I+D que actualmente están en curso, lo que incluye la adaptación de juegos a los chips de Apple y el desarrollo de mods.

XBOX Labs será liderado por Scott Van Vliet, director de tecnología de la compañía estadounidense. Por ahora, se desconoce qué desarrollarán exactamente los empleados que trabajen en este proyecto. El portavoz afirmó que, por el momento, no anunciarán nuevos productos.

Asha Sharma anuncia XBOX Labs

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