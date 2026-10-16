Llegó el momento favorito de muchos jugadores de Xbox, pues los Free Play Days regresan con una nueva selección de juegos que podrás probar gratis durante los próximos días. La promoción de esta semana incluye propuestas para competir en las canchas, construir un legado familiar y sobrevivir en mundos muy hostiles.

La oportunidad de probar los títulos estará disponible del jueves 15 al domingo 18 de octubre. No obstante, toma en cuenta que algunos juegos requieren una suscripción a Xbox Game Pass Ultimate, Premium o Essential, mientras que otros ofrecen pruebas gratuitas para todos los jugadores.

¿Qué juegos puedes disfrutar con Xbox Game Pass?

Los suscriptores de Xbox Game Pass Ultimate, Premium y Essential podrán jugar Crusader Kings III, Bus Simulator 21 Next Stop, Soccer Story y Ravenswatch durante el fin de semana.

En Crusader Kings III tendrás que dirigir una dinastía medieval, tomar decisiones políticas y militares, y asegurar el futuro de tu linaje. Si prefieres algo más tranquilo, Bus Simulator 21 Next Stop te permitirá conducir autobuses con licencia oficial, recorrer 2 ciudades de mundo abierto y administrar tu propia compañía de transporte.

Por otro lado, Soccer Story propone una aventura con una pelota mágica en un mundo donde el futbol ha sido prohibido. Ravenswatch es un roguelike de acción que permite combatir pesadillas, mejorar habilidades y crear configuraciones de combate. Un punto interesante es que puedes jugar en solitario o formar un equipo de hasta 4 personas.

Finalmente, los aficionados al basquetbol podrán probar NBA 2K27 Standard Edition. Durante la prueba podrás crear tu MyPLAYER, explorar The City, avanzar en MyCAREER y disputar partidos con estrellas de la NBA y la WNBA.

The Alters también se suma a la promoción

Por otro lado, también hay una opción para los que no tienen una suscripción. The Alters estará disponible para todos los jugadores y ofrecerá una prueba gratuita de 3 horas.

En esta aventura de supervivencia tendrás que crear versiones alternativas de ti mismo para sobrevivir en un planeta hostil, administrar recursos y enfrentar las consecuencias de distintas decisiones que tomes en tu camino.

¿Ya elegiste qué juego probarás este fin de semana? ¿Cuál de estas promociones te parece más atractiva? Cuéntanos en los comentarios.

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