XBOX vuelve con una nueva edición de los Free Play Days, la promoción que permite disfrutar varios juegos completos o probarlos durante un tiempo sin costo adicional. Esta semana, hay propuestas de supervivencia, estrategia, RPG y deportes extremos, así que tendrás varias alternativas para aprovechar el fin de semana como se debe.

Las actividades comenzarán hoy, jueves 22 de octubre, y estarán disponibles hasta el domingo 25, aunque algunos juegos tendrán periodos diferentes. Además, hay opciones que no requieren una suscripción a XBOX Game Pass, por lo que cualquier usuario de XBOX podrá darles una oportunidad.

¿Qué juegos puedes probar con XBOX Game Pass?

Los suscriptores de XBOX Game Pass Ultimate, Premium y Essential podrán jugar Dying Light 2: Stay Human – Reloaded Edition, Let’s Build a Zoo y Tropico 6 sin pagar un centavo extra.

Te recordamos que en Dying Light 2: Stay Human tendrás que sobrevivir en una de las últimas ciudades que quedan en pie, 15 años después de que un virus provocara el colapso de la civilización. Tus decisiones influirán en el destino de sus habitantes y en el futuro de este peligroso mundo.

Por otro lado, Let’s Build a Zoo te permitirá administrar tu zoológico, criar criaturas poco comunes, contratar empleados y experimentar con combinaciones de ADN para crear animales y especies tan curiosas como una jirafa elefante.

Finalmente, Tropico 6 te pondrá al frente de una nación donde deberás construir infraestructura, administrar recursos y satisfacer las necesidades de los ciudadanos.

Monster Hunter Stories y Riders Republic son gratis para todos

La promoción también incluye 3 opciones que no necesitan una suscripción a XBOX Game Pass.

Los RPG Monster Hunter Stories y Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin ofrecerán pruebas gratuitas de 3 horas. Ambos te permitirán convertirte en un Monster Rider, formar vínculos con monstruos y combatir amenazas que ponen en peligro la vida en el mundo.

Riders Republic estará disponible gratis para todos los usuarios de XBOX del 22 al 26 de octubre. Este juego multijugador de mundo abierto reúne deportes extremos como ciclismo, snowboard, esquí y otras disciplinas muy entretenidas.

¿Ya sabes qué juego vas a probar durante los Free Play Days? ¿Te animarás a sobrevivir entre zombies, formar un equipo de monstruos o lanzarte a practicar deportes extremos? Cuéntanos en los comentarios.

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