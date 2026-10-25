La base de jugadores hispanohablante es una muy importante, razón por la cual es cada vez más raro ver juegos que no cuenten con soporte para el español. Sin embargo, aún los hay e incluso de gran envergadura, un juego de SHIFT UP que por fin escuchó las peticiones de los fans.

Aunque su principal atractivo son los diseños candentes y el fan service en general, GODDESS OF VICTORY: NIKKE se conoce también por tener un enfoque en su historia y su historia o lore, por lo que para entenderlo es necesario entender a la vez el idioma en el que se ofrece.

Desafortunadamente, en los casi 4 años de servicio del juego, SHIFT UP no había añadido como idioma oficial el español, lo cual complicaba que los fans de regiones como México, España, y América Latina no captaran el sentido de algunos diálogos o, en el peor de los casos, perdieran el hilo de la trama o no la entendieran por completo, sobre todo cuando aparecían Scarlet, Nayuta u otros personajes con léxico inveterado.

GODDESS OF VICTORY: NIKKE por fin podrá jugarse en español

Afortunadamente, esos tiempos quedaron atrás, puesto que como parte de los anuncios del 4.º aniversario del título, SHIFT UP reveló que por fin añadirá oficialmente el español como idioma al juego.

Esto quiere decir que básicamente los diálogos de todas las historias del juego hasta la fecha o el texto de todos sus eventos también aparecerán en español si se selecciona este idioma, incluyendo los capítulos nuevos o el contenido recién lanzado.

SHIFT UP expresó que tomó esta decisión “en respuesta a la gran demanda y los comentarios de la comunidad” que, pese a que el título no tenía soporte oficial en este idioma, es enorme; después de todo, el fan service no conoce barreras lingüísticas.

GODDESS OF VICTORY: NIKKE por fin tendrá subtítulos en español (imagen: SHIFT UP, LEVEL UP)

Las malas noticias es que el soporte será limitado, puesto que justo como pasa con la mayoría de los idiomas, el español sólo estará disponible para subtítulos, mientras que las voces para los diálogos podrán seleccionarse en japonés, inglés o coreano.

De cualquier manera, fans hispanohablantes reaccionaron de manera muy positiva a esta adición y aprovecharon la ocasión para agradecer a usuarios que mientras no había soporte para el español se encargaron de subir videos con subtítulos para que los jugadores que no entendieran otro idioma pudieran disfrutar el juego.

Es importante mencionar que esta novedad todavía no está disponible en el juego, sino que se añadirá con la actualización de aniversario, que podrá descargarse a partir del próximo miércoles, 28 de octubre, a las 4:00 PM (hora de la Ciudad de México).

Mientras, te dejamos con la primera transmisión de aniversario con subtítulos en español, que LEVEL UP tuvo en exclusiva en el canal de YouTube.

¿Esperabas que SHIFT UP diera soporte al español en GODDESS OF VICTORY: NIKKE? Cuéntanos en los comentarios.

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