Esta semana SHIFT UP dio muy buenas noticias en torno a Stellar Blade, pero no podemos decir que está pasando un buen rato. Ha sido más bien agridulce por un escándalo en GODDESS OF VICTORY: NIKKE que sacudió no sólo su entorno competitivo, sino a toda la base de jugadores a tal grado que ahora muchos de los jugadores que más gastan en sus juegos apoyan a los tramposos y hasta amenazan con demandar a la compañía.

Como te comentamos, el drama comenzó cuando SHIFT UP identificó irregularidades en el más reciente evento competitivo de NIKKE y que derivó en la suspensión de jugadores luego de hallar indicios de pilotaje de cuentas y uso de trampas por parte del piloto.

¿Cómo se originó el escándalo de los tramposos en NIKKE?

Originalmente, SHIFT UP emitió sanciones muy ligeras para los jugadores tramposos. El encargado del pilotaje sí fue suspendido por 10 años, pero los demás recibieron sanciones de unos cuantos días o hasta semanas, lo que no cayó bien a los jugadores coreanos y japoneses, que pedían a SHIFT UP recapacitar y banear permanentemente a todos los implicados, pues afectaba el entorno competitivo del juego.

SHIFT UP hizo una investigación más a fondo y aplicó el baneo de 10 años a los jugadores involucrados, tras lo cual final la mayor parte de la comunidad celebró, pero hubo jugadores inconformes con la decisión, entre los que se encuentran aquellos que más gastan en el juego.

Luego de varios días de que se diera a conocer la resolución, salió a hablar uno de los principales protagonistas de este escándalo, DON, de los jugadores top del servidor de Norteamérica, que, de acuerdo con jugadores, su gasto en el juego ronda los $200,000 USD, que se descubrió que estuvo involucrado en el pilotaje con trampas y que hizo que su cuenta se manchara por prestarla, aparte de que se descubrió que había usado macros en varias ocasiones anteriores y es vocal en torno al uso de macros (serie de comandos o instrucciones que se llevan a cabo automáticamente).

Jugador baneado de NIKKE habló luego de castigo de SHIFT UP

A través de la plataforma china BiliBili, DON mencionó que ha perdido el sueño y que sinceramente no está bien, postura que contrasta con la que tenía cuando su suspensión era de 7 días, cuando restaba importancia a la polémica comentando que “se trataba sólo de un juego”.

“Si creen que el pilotaje = hacer trampa, por favor retírense”, advierte DON al inicio de su publicación, en la que además contactó a SHIFT UP a través del centro de apoyo, pero la respuesta fue clara: la compañía no habría cambios a la sanción que se decidió.

“Incluso si las acciones no las ejecutaste tú (trampa durante el pilotaje), la información anormal sirve como base para la evaluación que hace el equipo del juego”, indicó el agente de soporte. “Por lo tanto, esperamos que en el futuro protejas y uses tu cuenta más cuidadosamente y evites prestarla a otros para que la operen con el fin de reducir el riesgo de que vuelvan a ocurrir situaciones similares”.

Aunque reconoce que las probabilidades son bajas, el jugador hizo un llamado a los jugadores a contactar a SHIFT UP para decirles que “cambiar arbitrariamente el las penalizaciones por la opinión pública de los coreanos los deja sin un sentido de seguridad” y que ya no quieren gastar o incluso pretenden dejar el juego con la esperanza de que, con algo de presión, la compañía no sancione a los otros afectados o que revoque su suspensión.

Ballenas no están contentas con sanciones de SHIFT UP y apoyan a tramposos y jugadores baneados (imagen: SHIFT UP)

Ballenas de NIKKE no están contentos con la incompetencia de SHIFT UP

El sentimiento general de los jugadores de Occidente (que en su mayor parte son F2P o que no se enfocan mucho en el apartado competitivo) es que las peticiones de DON y las ballenas son patéticas y que SHIFT UP hace bien en mantener una postura firme y no ceder a las peticiones de las ballenas o los tramposos.

No obstante, hay un buen sector de jugadores descontentos con lo que está ocurriendo, no tanto el baneo de DON en sí, sino de la manera en la que la compañía está tratando la situación, que evidentemente se le salió de control. En este grupo están muchos jugadores que más gastan en el juego, las ballenas.

Estos jugadores están protestando no porque se sientan intocables por financiar fuertemente el gachapón de SHIFT UP, sino porque están seguros de que prácticas como las macros están ampliamente arraigadas en el gameplay de los jugadores top de NIKKE y quieren que, si SHIFT UP quiere castigar a DON, también debería castigar a otras ballenas o jugadores normales que aprovechen estas herramientas.

De acuerdo con uno de ellos, SHIFT UP perdió su credibilidad por permitir el uso de marcos durante los casi 4 años del juego pese a los reportes y deja ver la incompetencia de la compañía de atender el asunto de las trampas o el uso de macros mucho antes para evitar que el problema llegara a esto, porque si la bomba de tiempo estalló fue por su culpa y no sabe como reaccionar.

Ballenas apoyan a DON y amagan con demandar a SHIFT UP

Lo más interesante es que incluso afirman que el uso de macros es algo muy común y que pueden respaldarlo con evidencias y pretenden hacer uso de ellas si SHIFT UP prosigue con las sanciones hasta el punto de emprender acción legal en contra de la compañía, por cuanto afirman tener las pruebas suficientes.

“Estamos preparados para llevar a cabo los procedimientos formales y legales requeridos para hacer la demanda”, expresó uno de los jugadores más vocales a favor de DON, al que quieren que se le rehabilite la cuenta. “Liberen a DON o hagan cumplir las reglas de manera equitativa”.

La ballena menciona que se trata de más de 400 jugadores los que se unieron para meter presión a SHIFT UP, incluyendo clanes o grupos de jugadores top de los servidores globales, de Japón y de Norteamérica, que conformarían 90% de los que gastan dinero en el título, según sus estimaciones.

“Después de lo que pasó con DON, muchos de ellos tienen poco interés de continuar gastando a menos que esto se resuelva propiamente”, añadió.

Por parte de SHIFT UP, no se han ofrecido más detalles al respecto. Su último comunicado fue cuando sancionó con una suspensión de 10 años a DON luego de que el director del juego y vicepresidente de SHIFT UP asegurara que pondría su puesto en juego para resolver este asunto.

¿Qué opinas de la respuesta de las ballenas de NIKKE a los castigos de SHIFT UP? Cuéntanos en los comentarios.

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