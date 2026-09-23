Aunque lleva poco tiempo en la industria del videojuego, SHIFT UP ha logrado cautivar a los jugadores con sus juegos y precisamente una de sus franquicias inspiró el establecimiento de un negocio mexicano, pero desafortunadamente tras un par de años de operación tendrá que cerrar sus puertas por problema de licencia.

En sus casi 4 años de servicio, GODDESS OF VICTORY: NIKKE ha ofrecido decenas de personajes con los que los jugadores se han enamorado, como Dorothy, que dio origen a un meme que ha cruzado fronteras y que es popular no sólo en la comunidad del juego: Doro o Dororong.

Como te comentamos en su tiempo, esta criatura inspiró a un mexicano a poner un negocio en Tamaulipas, se trata precisamente de Elotes Doro, un local que vende una variedad de botanas, entre los que destacan elotes y tortillas de maíz crujientes de una marca semejante al nombre de Doro.

Pues bien, el negocio había prosperado y justamente días atrás celebró su 2.º aniversario. Las malas noticias, sin embargo, son que el negocio no continuará luego de tener un problema de licencia con SHIFT UP.

¿Por qué Elotes Doro cerrará sus puertas?

Así lo dieron a conocer los responsables de Elotes Doro a través de un comunicado publicado en sus redes sociales este inicio de semana.

Los dueños del negocio comentaron que el día que temían llegó y que dejarían de usar a Doro para adornar el negocio porque hubo problemas al intentar formalizarlo, ya que SHIFT UP es dueña de los derechos de Doro.

Recordemos que, si bien Doro es un meme hecho a partir de Dorothy, se originó a partir de un meme de Stella Unibell de SoulWorker que se publicó en Arca.live y que luego otro usuario dibujó con la cara de Doro. SHIFT UP no era dueña de este personaje, pero eso cambió en agosto de 2025, cuando contactó a los responsables del meme y adquirió los derechos formalmente.

Hasta ahora, Elotes Doro había operado sin problemas, SHIFT UP no había tenido inconveniente con ello, pero el hecho de formalizar el negocio significan más implicaciones de marca, lo que al parecer la compañía ya no permitió.

Asimismo, los dueños de Elotes Doro agradecieron a sus seguidores, pues confiesan que no habrían llegado tan lejos sin ellos.

Elotes Doro no podrá continuar por problemas de licencia de meme de NIKKE (imagen: Elotes Doro)

Muchos fans apoyaron a Elotes Doro y criticaron a SHIFT UP

Dado lo poco convencional de la empresa, Elotes Doro no sólo llamó la atención de los fans de GODDESS OF VICTORY: NIKKE en México, sino que también se supo del local en otras partes del mundo gracias a difusión en foros, por lo que la comunidad internacional lo quería mucho.

Naturalmente, los jugadores expresaron tristeza al saber que el negocio tendría que cerrar sus puertas, aunque muchos anticipaban que era algo que podría ocurrir y entendían que SHIFT UP estaba en su derecho de hacerlo.

No obstante, hubo muchos usuarios que al conocer la noticia expresaron su descontento con SHIFT UP por acabar con este proyecto y hubo quienes incluso culparon a Jerome Benzadon, uno de los miembros recientemente reclutados de SHIFT UP que se haría cargo de la comunicación de la empresa a nivel internacional. Entre los argumentos están el hecho de que Elotes Doro no había tenido problema alguno en sus más de 2 años operando así, sino hasta ahora, semanas después de su contratación.

“Es una lástima que los de SHIFT UP se pusieran de hambreados al más puro estilo de Nintendo”, era una de las críticas a SHIFT UP.

Hubo muchas mensajes negativos para SHIFT UP por lo sucedido, así que en medio de la controversia Elotes Doro reapareció en redes sociales para aclarar el malentendido y hacer una mejor explicación de lo ocurrido, porque muchos malinterpretaron la publicación original.

Los dueños de Elotes Doro comentaron que con ayuda de un asesor legal de SHIFT UP aclararon mejor las cosas para tranquilizar a los fans y explicaron que la compañía jamás los amenazó o pidió cerrar el negocio, sino que como comentaron originalmente, al intentar formalizar el negocio se acercaron a SHIFT UP para usar a Doro, lo cual se les negó y a partir de entonces se les solicitó dejar de usar a Doro con fines comerciales.

Elotes Doro reiteró que entienden la decisión de SHIFT UP y están de acuerdo con ella, por lo que no hay rencor ni sentimientos negativos, sino que llegaron a buenos términos.

“Como siempre, agradecemos demasiado su apoyo en esta situación, son de la mejor comunidad de juegos que hay, y siempre nos han apoyado, desde el día 1, pero no queremos que escale tanto, a incitar el odio, pues también esta mal”, expresaron los responsables de Elotes Doro.

Fans de todo el mundo lamentaron el cierre de Elotes Doro (imagen: Elotes Doro, SHIFT UP, LEVEL UP)

Elotes Doro regresará, pero diferente

Entonces, por motivos de licencia, Elotes Doro ya no existirá, pero eso no significa que el negocio dejará de operar.

Decimos esto porque los dueños de Elotes Doro dejarán de usar a Doro y con ello cambiarán la temática del negocio, ya que reemplazarán al meme con una nueva criatura, lo que les permitirá continuar. Obviamente, no se compartieron detalles aún, pero anticiparon que seguirán ofreciendo un servicio de elotes y botanas combinado con anime y videojuegos.

Elotes Doro entrará en un periodo de “mantenimiento indefinido” mientras buscan un lugar nuevo, dan con el nuevo personaje original y preparan el negocio con esta temática, pero desafortunadamente no se anticipó una fecha de regreso.

¿Qué te parece la resolución de Elotes Doro?, ¿alguna vez visitaste este lugar? Cuéntanos en los comentarios.

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