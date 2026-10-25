Quizás sin esperarlo o quererlo, Manni L. Pérez se convirtió en una de las actrices más populares entre los fanáticos de los videojuegos. ¿El motivo? Parecerse demasiado a Lucía Caminos, la protagonista de Grand Theft Auto VI. La comunidad está convencida de que ella interpreta a la pareja de Jason Duval.

Grand Theft Auto VI llegará a las tiendas el 19 de noviembre de 2026, lo que significa que falta menos de un mes para el lanzamiento oficial. Si bien ya conocemos muchos detalles, aún hay interrogantes que permanecen sin una respuesta. Una de las más importantes es quiénes son los actores que interpretan a los personajes principales.

Si bien esa información sigue sin confirmarse, la comunidad está casi segura de que Manni L. Pérez es la intérprete que se encarga de dar vida a la primera protagonista mujer de la nueva era de la franquicia. Y sí, el tema salió a la luz durante una reciente transmisión en vivo.

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En medio de rumores sobre Grand Theft Auto VI, Manni L. Pérez habla sobre su vida personal

El sábado 24 de octubre de 2026, Manni L. Pérez usó su cuenta personal de Instagram para realizar un breve stream. El objetivo del directo era responder preguntas sobre su vida personal y carrera profesional en el mundo de la actuación, pero la conversación dio un giro que era muy fácil de prever.

Durante su transmisión en vivo, la actriz negó que fuera millonaria, e incluso confesó que ella misma se encarga de las tareas domésticas y de otras labores cotidianas, como ir de compras, cocinar, limpiar y lavar la ropa. También afirmó que se mudó a un apartamento más pequeño debido a que pasa poco tiempo en el hogar.

Manni L. Pérez confesó que no le gustan las redes sociales, pero que debe utilizarlas para su trabajo. Además, afirma que tampoco suele salir con su teléfono celular, así que toma muy pocas fotos de ella misma y de los lugares que visita.

“Pensé en conectarme porque mucha gente me hace preguntas y quiere conocerme. No soy fan de las redes sociales, pero para el trabajo que hago, por desgracia, las necesitamos. Y no publico mucho; cuando estoy por la ciudad, nunca saco fotos. Simplemente se me olvida que llevo el móvil encima. Normalmente lo guardo en la bolsa o lo dejo en el coche por accidente. Simplemente no saco fotos”, explicó la actriz.

La profesional de la actuación también profundizó sobre cómo prepara su comida, y dijo que conduce un sedán viejo y usado. Todo lo anterior luce completamente normal, pero, tal como era de esperar, gran parte de la conversación se enfocó en Grand Theft Auto VI.

Manni L Pérez realizó un stream en Instagram, y los fanáticos llenaron los comentarios con preguntas sobre GTA VI

Fans de GTA VI invaden la primera transmisión en vivo de Manni L. Pérez

Si bien se desconoce quién da vida a Lucía Caminos en el nuevo título de la saga de mundo abierto, muchos especulan que la actriz interpreta a la protagonista debido a su gran parentesco físico y su voz. Los fans empezaron a relacionarla con el papel tras el estreno del primer trailer del juego en diciembre de 2023.

Manni L. Pérez también tuvo una breve participación en una de las expansiones de GTA Online, lo que aumentó la especulación; sin embargo, y a pesar de que todas las pistas están sobre la mesa, la interprete aún no niega ni confirma que esté involucrada con la nueva entrega de la franquicia.

La actriz estadounidense con ascendencia dominicana y puertorriqueña es una personalidad relativamente desconocida, pero ha tenido participaciones destacables en series como La Ley y el Orden: Unidad de Víctimas Especiales, Jessica Jones y The Blacklist. También posee experiencia en el mundo del doblaje y la captura de movimiento.

Naturalmente, los fans de Rockstar Games creen que pronto se volverá mucho más famosa. “Vas a ser una de las casas más famosas del mundo en menos de un mes”, comentó una persona en la sección de comentarios de la transmisión en vivo. “¿Ya estás lista para noviembre?”, dijo otra. “Sólo quedan 3 semanas [para el estreno de GTA VI]”, declaró una tercera.

Manni L. Pérez sorprendió a los fans de Grand Theft Auto VI de una forma inesperada, pues durante su stream ignoró por completo las preguntas relacionadas con Grand Theft Auto VI. Es sabido que Rockstar Games tiene acuerdos de confidencialidad muy severos, los cuales impedirían a cualquier actor hablar sobre el proyecto.

Manni L. Pérez, supuesta actriz de Lucía, ignora todas las preguntas relacionadas con Grand Theft Auto VI

Muchos creen que el silencio de la actriz comprueba que ella interpreta a Lucía. Al final del día, ¿por qué no simplemente negar su participación si es que no está atada a un acuerdo de confidencialidad? Esa es la forma de pensar de los fanáticos, aunque es cierto que la falta de comentarios tampoco confirma que sea la encargada de dar vida a la protagonista.

De cualquier forma, muy pronto saldremos de duda. GTA VI debutará a mediados del próximo mes, y en ese momento sabremos quiénes son los actores que dan vida a los personajes principales del juego más importante de la historia.

Lucia’s actress in GTA 6, Manni Perez went live for the first time on Instagram.



She couldn’t properly acknowledge her role due to the NDA, but she seems just as excited as everyone else with the launch approaching. pic.twitter.com/YAPd1Y4Pwd — GTA 6 Countdown ⏳ (@GTAVI_Countdown) October 24, 2026

Pero cuéntanos, ¿crees que ella interpreta a Lucía Caminos? Déjanos leerte en los comentarios.

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