La campaña de marketing de Grand Theft Auto VI está a todo lo que da y Rockstar Games sorprendió a los jugadores con una estrategia inesperada: convertir Miami en Vice City. La compañía ha realizado varias actividades para promocionar su esperado juego y traer su universo a la vida real.

Además de hacer colaboraciones con ligas deportivas, presumir la llegada de GTA VI con un dirigible y hacer otras activaciones, el estudio ahora se prepara para promocionar la aventura de Lucia y Jason con una cadena de comida rápida.

Los fanáticos de la franquicia están familiarizados con Burger Shot, parodia de Burger King y McDonald´s que existe en los juegos de GTA. Ahora, este lugar llegó al mundo real gracias a una colaboración entre Rockstar y un restaurante de comida rápida.

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Burger Shot llega a la vida real para promocionar GTA VI con comida rápida

GTA VI es uno de los juegos más esperados de la historia, así que Rockstar Games planeó una campaña promocional a la altura. El marketing del juego tiene como objetivo recrear varias locaciones y negocios de Vice City a lo largo y ancho de Miami, así que se trata de una experiencia inmersiva para los fanáticos de la saga.

La compañía decidió que era buena idea consentir el paladar de sus fans, así que invirtió miles de dólares para traer Burger Shot a la vida real. El restaurante de comida rápida es una locación frecuente en los juegos de GTA y es una clara parodia de cadenas como Burger King y McDonald´s.

Ahora, los fanáticos de la franquicia pueden visitarla gracias a una colaboración entre Rockstar y Skinny Louie, otra popular cadena de comida rápida que los habitantes de Miami pueden disfrutar. La compañía hará que algunos de sus locales luzcan exactamente como Burger Shot.

Los jugadores podrán disfrutar hamburguesas, papas y demás bocadillos con un toque de GTA VI. En redes sociales ya circulan algunas imágenes que muestran algunas sucursales de Skinny Louie con el aspecto de Burger Shot. Además del logo de la cadena de comida rápida, también se aprecia el logotipo del nuevo juego para PS5 y XBOX Series X|S.

Skinny Louie confirmó que ofrecerá su menú al estilo Vice City por tiempo limitado en todo Florida. La promoción iniciará en noviembre y concluirá hasta el 31 de diciembre de 2026.

“Para celebrar Grand Theft Auto VI, ¡Burger Shot llega al sur de Florida! Ya disponible en Kaseya Center y en todos los restaurantes Skinny Louie de Florida desde principios de noviembre hasta el 31 de diciembre, Burger Shot se apodera de la ciudad, ofreciendo su menú directamente de Vice City. Disponible para consumir en el local y a domicilio", informó la cadena de comida.

Sí, Rockstar Games promocionará GTA VI con comida rápida

La campaña de marketing de GTA VI ha generado polémica

Los jugadores están fascinados con la campaña de marketing de GTA VI, pero no las autoridades de Miami. De acuerdo con algunos reportes, René García, comisionado de la ciudad, no está contento con las activaciones que Rockstar ha hecho en las últimas semanas.

Supuestamente, el político se siente incómodo con la representación que Miami tiene en GTA, pues es la ciudad del crimen. Por ello, no está de acuerdo con que la localidad forme parte de la campaña promocional del nuevo juego de Rockstar.

En teoría, García y más funcionarios de la ciudad quieren frenar algunas actividades que el estudio ya tiene planeadas para las próximas semanas. Por ahora, la compañía no se ha pronunciado sobre los posibles obstáculos que enfrentará para llevar más del universo de GTA VI a la vida real.

Políticos de Miami estarían molestos con la campaña de marketing de GTA VI

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