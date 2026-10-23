Grand Theft Auto VI está a la vuelta de la esquina, así que ya es momento de actualizar a una consola de nueva generación para disfrutar este juego de mundo abierto desde el primer momento. Sony lo sabe muy bien, y es por eso mismo que ya prepara el lanzamiento de un nuevo hardware para PlayStation 5.

Dicho producto coincidirá con el debut de GTA VI, y será del agrado de quienes desean vivir la aventura de Jason y Lucía con la mejor inmersión y calidad. Muy pronto se pondrá en marcha la preventa, pero hay una noticia decepcionante: el artículo únicamente se venderá en mercados selectos, al menos por ahora.

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Sony confirma fecha de lanzamiento del nuevo PlayStation Pulse

En septiembre de este año, Sony presentó su nueva línea de productos de audio para PS5: los auriculares inalámbricos PlayStation Pulse y PlayStation Pulse Edge. Son audífonos de alta gama que pretenden ofrecer una calidad sonora superior al estándar. En aquel entonces, la compañía no confirmó la fecha de lanzamiento.

Eso acaba de cambiar, pues la empresa nipona por fin dio a conocer cuándo estará disponible el primer modelo de esta nueva familia de hardware especializado en audio. En específico, el nuevo PlayStation Pulse ya tiene día de estreno, y lo mejor es que llegará justo a tiempo para Grand Theft Auto VI.

A través de una actualización en su blog oficial, Sony informó que el PlayStation Pulse se pondrá a la venta el 19 de noviembre de 2026; así es, el mismo día que el debut de GTA VI. Si bien el estreno aún está relativamente lejos, los jugadores interesados podrán muy pronto apartar sus auriculares.

La compañía confirmó que la preventa para los audífonos inalámbricos iniciará el jueves 29 de octubre de 2026 a las 10:00 AM, hora local. Los jugadores interesados podrán reservarlos directamente en la tienda PS Direct en los mercados seleccionados y en tiendas participantes.

Los fanáticos de Estados Unidos tendrán acceso anticipado a la preventa, que iniciará a las 7:00 AM PT a través del sitio PlayStation Direct. La empresa aún no revela cuáles serán los distribuidores que también permitirán adquirir el nuevo auricular inalámbrico de gama alta.

El PlayStation Pulse se venderá en sus variantes blanco y negro, y tendrá un precio oficial de $99.99 USD. Si bien tienen un costo elevado, se mantienen dentro del rango de ese tipo de productos. Vale la pena destacar que será compatible con PS5 y PS Portal.

Aquí viene una mala noticia: el nuevo hardware de Sony debutará el 19 de noviembre de 2026, pero sólo en regiones seleccionadas. El resto de países deberán esperar a que se comparta una fecha de lanzamiento. Y sí, México y el resto de Latinoamérica están en la lista de los territorios que se perderán el estreno inicial de estos audífonos.

Los nuevos PlayStation Pulse debutarán el mismo día que Grand Theft Auto VI: 19 de noviembre de 2026

El PlayStation Pulse debutará el próximo mes en los siguientes países:

Alemania

Australia

Austria

Bélgica

Canadá

Dinamarca

España

Estados Unidos

Finlandia

Francia

Irlanda

Islandia

Italia

Japón

Luxemburgo

Noruega

Nueva Zelanda

Países Bajos

Portugal

Reino Unido

Suecia

Suiza

Ucrania

Sony lanzará un nuevo PlayStation 5 más económico el mismo día que GTA VI

En el mismo comunicado, Sony informó que el PlayStation Pulse Edge, una versión mejorada que incluye un micrófono de brazo desmontable y transductores planares más precisos, debutará en 2027. Habrá más información sobre este accesorio una vez que se acerque la fecha de estreno oficial.

Si bien los fanáticos más fieles de la marca estarán felices de saber que pronto debutará un nuevo producto oficial, los nuevos auriculares inalámbricos no son el único hardware que está en camino y que coincidirá con la llegada de uno de los videojuegos más importantes de la década: Grand Theft Auto VI.

Hace un par de semanas, Sony mostró el PlayStation 5 Midnight Black, una versión más económica de la Digital Edition de la consola. Esta variante se lanzará al mercado el 19 de noviembre de 2026, y tendrá un precio accesible de sólo $399.99 USD.

Esa edición del PS5 es la alternativa más económica, así que los jugadores interesados deben estar atentos a la preventa. ¿El problema? La consola es exclusiva de Japón, y por ahora se desconoce si la compañía tiene la intención de lanzarla en México y el resto del mundo.

El estreno de GTA VI promete ser un evento histórico, así que es normal que haya mucha expectativa. El inconveniente es que el entusiasmo aumentó el interés por el PlayStation 5, lo que provocó escasez y aumentos de precio en múltiples países.

El nuevo Playstation 5 Midnight Black también llegará justo a tiempo para GTA VI, pero sólo en Japón

Pero cuéntanos, ¿planeas comprar el nuevo PlayStation Pulse si llega a nuestro país? Déjanos leerte en los comentarios.

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