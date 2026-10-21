La inteligencia artificial promete facilitar muchas tareas dentro de la industria de los videojuegos, pero también podría convertirse en un problema para quienes buscan ofrecer experiencias diferentes. Al menos así lo considera Masahiro Sakurai, reconocido diseñador japonés responsable de franquicias como Kirby y Super Smash Bros., quien advirtió que el uso de esta tecnología podría multiplicar los lanzamientos sin aportar ideas realmente originales.

Durante años, Sakurai defendió la innovación en el diseño de videojuegos. Entre 2010 y su reciente decisión de terminar con la iniciativa, ayudó a impulsar el Game Designers Award del Tokyo Game Show, un reconocimiento dedicado a propuestas que destacaban por sus ideas y mecánicas. No obstante, el creativo explicó que no había encontrado a una persona adecuada para continuar con el proyecto.

Crear algo original es cada vez más complicado

En una entrevista reciente con Denfaminicogamer, Sakurai habló sobre su filosofía de diseño y la manera en que buscó ofrecer nuevas formas de jugar con Kirby y Super Smash Bros.. Aún así, reconoció que encontrar ideas originales y convencer a otras personas de su potencial representa un desafío importante.

“Lo primero es saber si puedes tener una idea original. Puedes ampliar el concepto de mejorar una idea existente, pero cuando se trata de crear sistemas sin una comparación sencilla, ¿quién propone esa idea? Después, tienes que lograr que el equipo la entienda y explicar por qué es divertida”, comentó el diseñador.

Sakurai también señaló que muchos videojuegos se promocionan como propuestas similares a otras experiencias conocidas. Para él, la verdadera originalidad consiste en crear algo que el público todavía no sabe que quiere jugar.

“Hoy en día, muchos juegos se describen como similares a otro. En otras palabras, son cosas que todos ya quieren. Pero la originalidad significa crear algo que la gente todavía no está buscando y hacerlo de manera deliberada. Es un reto enorme”, explicó.

La IA podría multiplicar los juegos repetitivos e injugables

El creativo puso en perspectiva el crecimiento del mercado de PC. Cuando comenzó el Game Designers Award en 2010, se lanzaban alrededor de 275 juegos al año en Steam. Ahora, la plataforma recibe más de 19,000 títulos anuales y organiza eventos como Steam Next Fest, donde miles de demos compiten por la atención de los jugadores.

Según Sakurai, esta cifra podría aumentar todavía más con la expansión de la inteligencia artificial, ya que desarrollar videojuegos será cada vez más accesible. El problema, advirtió, es que buena parte de esos lanzamientos podría repetir fórmulas existentes sin ofrecer experiencias interesantes.

“Aunque 19,000 títulos son muchos, creo que esa cifra seguirá creciendo porque se utilizará IA para producirlos. La mayoría terminará siendo injugable y habrá tantos que será imposible seguirles la pista o siquiera entenderlos”, afirmó.

Sakurai también señaló como ejemplo que una inteligencia artificial podría estudiar la atmósfera de obras de Fumito Ueda, como ICO y Shadow of the Colossus, para intentar reproducir sensaciones similares. Sin embargo, considera que eso no significa que pueda anticipar o replicar lo que el propio diseñador creará en el futuro.

Al final, sus declaraciones reabren una discusión importante para la industria: facilitar el desarrollo no necesariamente significa impulsar la creatividad, y parece que estamos a punto de entrar a una situación que podría ser contraproducente.

¿Crees que la IA ayudará a descubrir nuevas formas de jugar o terminará inundando las tiendas digitales con copias de otros éxitos? ¿Qué tan importante es para ti que un videojuego proponga ideas originales? Cuéntanos en los comentarios.

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