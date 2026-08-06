El manga es uno de los medios de entretenimiento más icónicos de Japón, y en años recientes ganó mucha relevancia en Occidente gracias, en gran medida, al anime. El problema es que leer algunas de las obras más populares de forma legal puede ser muy caro o difícil en Latinoamérica y otras regiones.

Por suerte, se acaba de lanzar una nueva plataforma digital que da acceso a más de 1 millón de páginas de manga de algunas de las franquicias más queridas por los fanáticos de todo el mundo, como My Hero Academia y One Piece. Y sí, también es posible encontrar Nana, Hunter x Hunter y otras series de nicho.

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Shueisha lanzan plataforma gratuita con más de 400 mangas

Los conocedores de la industria sabrán de sobra que Shueisha es una de las compañías más importantes y reconocidas, pues es el hogar de algunas de las revistas más influyentes del mercado: desde la Weekly Shonen Jump, hogar de Dragon Ball y One Piece; hasta la V-Jump, donde se publica DB Super y Yu-Gi-Oh!

La empresa se fundó en 1926, así que en 2026 celebra su 100.° aniversario. Como parte de los festejos, Shuhei Hosono, editor jefe de la aplicación MANGA Plus de la editorial, informó en un comunicado de prensa que decidieron lanzar la iniciativa Manga Million en todo el mundo.

Como su nombre indica, se trata de una nueva plataforma que da acceso a más de 1 millón de páginas de manga de alrededor de 400 obras, incluidas algunas de las más queridas por los fans como My Hero Academia, Naruto, Jujutsu Kaisen, One Piece, Super Campeones, Demon Slayer y un largo etcétera.

Lo mejor es que Manga Million también da acceso a las versiones traducidas de la mayoría de las series, e incluso el informe oficial revela que 300 de las obras que forman parte de esta iniciativa debutarán por primera vez en otros idiomas. De esta manera, es posible leer el catálogo en japonés, inglés, español de México, español de España y más.

Es importante aclarar que el número de capítulos traducidos cambia en función del manga, lo que significa que algunas series podrían tener una menor cantidad de episodios en determinados idiomas. Por ejemplo, sólo un número de My Hero Academia está disponible en español mexicano.

En una línea similar, muchos de los mangas que conforman la librería de la plataforma están incompletos, así que los fanáticos tendrán que comprar el resto de la serie si desean saber qué sucede después. Aun así, en la mayoría de las ocasiones se ofrece una cantidad bastante respetable de números de forma gratuita.

Por ejemplo, es posible leer 108 episodios de One Piece, 53 capítulos de My Hero Academia, 30 números de Spy x Family y 47 entregas de Jojo’s - Phantom Blood.

También vale la pena destacar la ausencia de Dragon Ball Super, lo que ciertamente pone en duda el futuro de la franquicia. Aun así, y fuera de las franquicias más importantes, los fanáticos pueden encontrar obras que abarcan todo tipo de géneros, como Lock Back, Yuyu Hakusho, Claymore, Dandadan y Sakamoto Days.

La aplicación de Shueisha es gratuita y da acceso a 400 mangas, incluidos One Piece, My Hero Academia, Jujutsu Kaisen, Nana y muchos más

¿Cómo acceder gratis a la nueva plataforma Manga Million?

Vale la pena señalar que Manga Million es una plataforma digital que está disponible gratis por medio de un sitio web especializado, así que acceder a ella es sumamente sencillo. El servicio gratuito ya está activa en esta página y es compatible con todos los navegadores modernos de PC y dispositivos móviles.

Las buenas noticias no terminan allí, pues ni siquiera es necesario crear una cuenta, suscribirse a un servicio o registrar una tarjeta de crédito para empezar a consumir las obras que conforman el catálogo. Basta con visitar la página de Internet, seleccionar un manga y elegir el capítulo que se desea leer.

Eso sí, hay una aclaración importante que decepcionará a un sector de la comunidad. Resulta que el servicio de Manga Million será gratuito durante tiempo limitado, aunque no se proporcionó una fecha límite. También se desconoce qué sucederá después de que esta promoción finalice, pero se prevé que los usuarios tengan que pagar para acceder a la librería.

Shuhei Hosono declaró en el comunicado oficial que esta iniciativa pretende “eliminar las barreras lingüísticas que aún impiden a muchos lectores de todo el mundo acceder al manga”, y espera que este programa “fomente nuevos descubrimientos y conexiones entre los lectores y el manga japonés”.

Por ahora, se desconoce si este programa reemplazará a Manga Plus, el servicio que da acceso a una gran librería de obras de Shueisha.

El servicio gratuito Manga Million ya está disponible en todo el mundo en PC y celulares

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