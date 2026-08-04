Boku no Hero Academia, conocido mundialmente como My Hero Academia, empezó su publicación en julio de 2014 en la Weekly Shonen Jump de Shueisha, y rápidamente se convirtió en una de las obras más populares de la revista. Después de una década y más de 40 volúmenes, llegó a su épica y polémica conclusión en 2024.

Ahora, su creador por fin se despidió oficialmente de la franquicia y ya prepara el lanzamiento de su nuevo proyecto.

La serie aumentó notablemente su popularidad gracias a su adaptación al anime, que se estrenó en 2016 y tuvo más de 100 episodios repartidos a lo largo de 8 temporadas. Aunque la historia de Izuku Midoriya y el resto de la Clase A concluyó tanto en el manga como en el show animado, aún quedaban algunos cabos sueltos.

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Kohei Horikoshi celebra el estreno de I Am a Hero Too, el último capítulo de My Hero Academia

El mangaka Kohei Horikoshi se encargó de dar respuesta a la mayor cantidad de preguntas, y parece que por fin está listo para dar vuelta a la página y regresar con una obra totalmente original.

Recordemos que el manga de My Hero Academia llegó a su final tras la conclusión de su último arco en agosto de 2024. El autor mantuvo el dedo en renglón y publicó un capítulo adicional en el último volumen, que se enfocó en el romance entre Izuku Midoriya y Ochako Uraraka. Por su parte, el anime finalizó su transmisión en 2025.

Parecía que todo estaba dicho para la franquicia, pero Kohei Horikoshi decidió expandir aún más el canon y lore con un one-shot especial que se publicó junto al libro My Hero Academia: Ultra Age. En total, el capítulo estuvo compuesto de 6 páginas centradas en Eri, uno de los personajes más queridos de la obra.

El episodio en cuestión se llamó “I Am a Hero Too” y permitió ver a una Eri adulta, quien finalmente superó todos sus traumas y comenzó su carrera musical. Este material también permitió conocer qué fue lo que sucedió con algunos de los protagonistas del anime original, como Deku, All Might, Mirio Togata y Bakugo.

Tras una espera de un año, Studio Bones finalmente adaptó esa historia breve en un capítulo de apenas 6 minutos. El episodio se unió al catálogo de Crunchyroll el pasado 3 de agosto de 2026, y parece que marca la conclusión definitiva de la franquicia. Para celebrar este lanzamiento, el autor del manga publicó una ilustración en sus redes sociales.

My Hero Academia: I Am a Hero Too ya tuvo una adaptación al anime, marcando el final definitivo de la franquicia

Creador de My Hero Academia presenta su nuevo manga de terror

El final de My Hero Academia fue muy controvertido y dividió las opiniones de los fanáticos, pero el capítulo adicional que se incluyó en el último volumen del manga y el episodio I Am a Hero Too dieron un cierre más satisfactorio. Así pues, se podría argumentar que la historia concluyó en una nota alta.

También es cierto que el universo de My Hero Academia es muy amplio, y siempre cabe la posibilidad de Kohei Horikoshi lo retome en futuras publicaciones; sin embargo, parece que el artista japonés quiere enfocarse en obras totalmente inéditas. De hecho, hace poco presentó su próximo proyecto.

En el número 35 de la Weekly Shonen Jump de Shueisha, el ilustrador anunció oficialmente su nuevo manga titulado “Warawanaide yo, Shijima-san” o “Don’t Laugh, Shijima-san”. Será un manga autoconclusivo que mezcla elementos de terror y romance. Aunque los detalles de la historia son desconocidos, este one-shot se enfocará en un joven que conoce a una chica.

En 2025, Horikoshi comentó que ya trabajaba en historias totalmente originales, y parece que esta es una de ellas. El nuevo manga corto del creador de My Hero Academia debutará muy pronto, pues se publicará oficialmente el 9 de agosto de 2026 en el número doble 37-38 de la revista japonesa. Se desconoce si tendrá una adaptación animada.

Don’t Laugh, Shijima-san es el nuevo manga de Kohei Horikoshi, creador de My Hero Academia

Pero cuéntanos, ¿qué opinas del final de la franquicia? ¿Te gustaría que el nuevo manga del artista tenga un anime? Déjanos leerte en los comentarios.

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