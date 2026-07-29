Cuando pensamos en mangas icónicos, One Piece llega de inmediato a nuestra mente. El shonen protagonizado por Monkey D. Luffy es una de las historias más populares en su natal Japón, y poco a poco logró construir una comunidad masiva en Occidente. Su gran éxito le permitió expandirse con todo tipo de proyectos derivados y spin-off.

Recientemente, los fanáticos del anime tuvieron la oportunidad de ver una adaptación animada de una de las novelas ligeras más queridas por los lectores. Aunque se trató de un simple episodio especial con una duración limitada, el mangaka Eiichiro Oda se derritió en elogios al opinar sobre el proyecto.

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Eiichiro Oda finalmente habla sobre el anime de One Piece: Heroines

El manga creado por Eiichiro Oda se estrenó en la revista nipona Weekly Shonen Jump de Shueisha en 1997, y actualmente ya tiene a sus espaldas más de 1170 capítulos. Esa cifra aumentará en las próximas semanas a medida que la historia se acerca lento pero seguro a su recta final.

Aunque los ojos de la mayoría de los fanáticos están puestos sobre la aventura de Monkey D. Luffy y el resto de su tripulación, la franquicia también exploró otros formatos narrativos con el paso de los años.

Es así como llegamos a One Piece: Heroines, un spin-off ambientado en el mismo universo del manga que se enfoca principalmente en el reparto femenino de la serie. Se trata de una novela con licencia oficial que fue escrita por Jun Esaka e ilustrada por Sayaka Suwa.

Esta historia tuvo su propia adaptación al anime, aunque por el momento sólo se trató de un episodio especial que se emitió en televisión japonesa y Crunchyroll el pasado 5 de julio de 2026. El resto de fans tuvieron que esperar una semana para verlo a través de la señal de Netflix.

La revista Weekly Shonen Jump tiene una sección especial que recopila las notas de los mangakas que publicaron un nuevo capítulo en dicha semana, aunque el segmento sólo se distribuye en las tiendas de Japón. Por suerte, Viz Media, que distribuye el manga en Estados Unidos y otras regiones, también tiene un apartado donde se comparten los comentarios de los creadores.

En el último número que se publicó el pasado 26 de julio de 2026, Eiichiro Oda finalmente habló de forma pública sobre el spin-off que se estrenó a principios de este mes. El escritor y artista japonés confesó que vio el capítulo especial en compañía de su hija, y afirmó que fue de su agrado.

Así pues, el mangaka recomendó el episodio a la comunidad y se mostró feliz de que el anime sea del agrado de la audiencia. “Vi One Piece: Heroines con mi hija, ¡y le encantó! Me alegra que les guste a las chicas. ¡No se lo pierdan!”, comentó el creador de la franquicia.

Por supuesto, siempre es bueno saber que el máximo responsable de una obra se muestre positivo sobre un spin-off del que no tiene tanto control creativo. Sus palabras dejan en evidencia que el episodio especial protagonizado por Nami cumplió con sus expectativas.

Eiichiro Oda opina sobre el nuevo spin-off One Piece: Heroines y lo elogia

¿De qué trata One Piece: Heroines y por qué deberías verlo?

One Piece: Heroines es difícil de recomendar, pues se aleja de las batallas épicas, las grandes coreografías de pelea y los momentos dramáticos para enfocarse en historias sencillas, dirigidas principalmente al público femenino.

El primer episodio especial de este spin-off se enfocó en Nami, uno de los personajes más populares y queridos, quien en esta ocasión visita la tienda de zapatos del diseñador Lebno y compra un calzado muy hermoso pero que le lastima los pies. Así pues, el dueño le promete arreglar el par si ella acepta trabajar como modelo.

Otros capítulos de One Piece: Heroines giran alrededor de la Princesa Vivi, Perona, Boa Hancock, Tashigi, Reiju y Uta, pero en este momento se desconoce si también tendrán un episodio especial que se transmitirá en el mismo horario que el anime principal. Vale la pena señalar que Nico Robin también tuvo una breve participación en el capítulo anterior.

En definitiva, 2026 ha sido un gran año para los fanáticos de la franquicia. Además de este spin-off, hace un par de meses se estrenó la segunda temporada de la serie live-action protagonizada por Iñaki Godoy, Emily Rudd y Mackenyu. Aunque el show vio una caída en los niveles de rating, aún fue un éxito y ya se prepara la tercera temporada.

También ya sabemos que habrá un remake de la serie original que se enfocará una vez más en el arco East Blue. Esta nueva versión presentará un apartado visual renovado y una mejor calidad en la animación, aunque deberemos esperar hasta febrero de 2027 para descubrir si cumple con las expectativas.

Pero dinos, ¿viste el spin-off? ¿Qué te pareció? Déjanos leerte en la caja de comentarios.

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