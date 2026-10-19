Triple-i Initiative celebró su showcase de otoño con una presentación de aproximadamente 40 minutos en la que reunió anuncios, nuevos proyectos, expansiones y demos de algunos de los estudios independientes más interesantes de la industria. En total, el evento presentó información sobre 40 videojuegos, incluyendo varias revelaciones que rápidamente llamaron la atención.

Entre los anuncios más destacados estuvieron The Escapists 3, Machinarium 2, The Talos Principle 3, Among Us Story: On Guard y el crossover entre DAVE THE DIVER y Subnautica 2. La presentación también aprovechó para confirmar fechas de lanzamiento y poner varias demos a disposición de los jugadores.

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The Escapists 3 y Machinarium 2 fueron 2 de las grandes sorpresas

Team17 confirmó el regreso de The Escapists 3, nueva entrega de su popular franquicia de fugas carcelarias. Esta vez, la serie dará el salto a un mundo abierto en 3D, donde los jugadores podrán explorar prisiones, conseguir y fabricar armas y buscar diferentes maneras de escapar. El juego llegará a PC y consolas en algún momento de 2027.

Otro de los anuncios más llamativos fue Machinarium 2, secuela del reconocido juego de aventuras de Amanita Design lanzado originalmente en 2009. Josef y Berta regresarán para explorar un nuevo mundo habitado por distintas tribus de robots, mientras los jugadores resuelven acertijos alternando entre ambos personajes. El título ya puede agregarse a la lista de deseos de Steam.

Por su parte, The Talos Principle 3 mostró por primera vez parte de su jugabilidad. La nueva entrega de Croteam y Devolver Digital continuará con la propuesta de rompecabezas en primera persona de la franquicia y está prevista para 2027 en PC y PS5.

También hubo espacio para un nuevo proyecto ambientado en el universo de Among Us. Among Us Story: On Guard será una aventura narrativa de detectives en la que los jugadores tendrán que demostrar su inocencia y descubrir al impostor. Llegará el 17 de febrero de 2027 a Steam, Nintendo Switch, Switch 2 y dispositivos móviles.

DAVE THE DIVER se combina con Subnautica 2

Uno de los anuncios más curiosos fue el crossover entre DAVE THE DIVER y Subnautica 2. La colaboración llevará los océanos alienígenas de Subnautica al Blue Hole de DAVE THE DIVER mediante un nuevo DLC que estará disponible a principios de 2027.

La expansión llegará a Steam, PlayStation 4 y 5, Xbox One y Series X|S, Nintendo Switch, Switch 2 y Epic Games Store.

Entre los proyectos que también tuvieron protagonismo se encuentra Aftergods, un nuevo ARPG de supervivencia de Norsfell en el que los jugadores asumirán el papel de un dios que sobrevivió al Ragnarök. El título permitirá jugar en solitario o con amigos y tendrá elementos de exploración, construcción y combate.

Además, Lazare’s Sacrifice presentó su propuesta de construcción de mazos ambientada durante la Revolución Francesa. El proyecto cuenta con la colaboración de Damien Monnier, diseñador relacionado con el Gwent original, y llegará a Steam en la primavera de 2027.

¿Qué otros anuncios hubo en Triple-i Initiative?

La presentación también dejó novedades para varios títulos ya conocidos. Risk of Rain 2: Hallowed Concepts ya está disponible y añade nuevos jefes, regiones, enemigos, desafíos y poderes. Es la cuarta expansión DLC del juego y llegó a Steam, Xbox Series X|S, PS5 y Epic Games Store.

Stronghold 4 confirmó su lanzamiento para el 7 de diciembre de 2026 en Steam, acompañado de una nueva demo pública. Firefly Studios asegura que el juego utiliza un motor completamente nuevo para mejorar la construcción de castillos, los asedios y la narrativa.

Por otro lado, SULFUR abandonará el acceso anticipado el 28 de octubre de 2026 y ese mismo día debutará en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y Switch 2. El FPS roguelike ya superó las 500,000 copias vendidas en acceso anticipado.

El evento también confirmó novedades para Outward 2, que llegará a acceso anticipado el 8 de febrero de 2027; Pony Island 2: Panda Circus, cuya prueba ya está disponible y que llegará el 27 de abril de 2027; y ReVamp, un juego de estrategia y defensa protagonizado por Drácula que debutará el 25 de marzo de 2027.

También se mostraron Brotato: Primal Dread, que llegará a PC el 2 de noviembre; Canyons, previsto para noviembre de 2027; Chained Together, que recibirá su primer mapa oficial el 12 de noviembre; Dandelion Void, cuya demo ya está disponible y tendrá acceso anticipado en 2027; y Escape the Backrooms, que prepara una actualización con nuevos niveles para diciembre después de superar los 10 millones de jugadores.

La lista continuó con False Echo, Gods with Badges, Haunted Paws, Hela: of Mice & Magic, Isle Goblin, JIAOHUN, Kingdom Two Crowns: Pharaoh Lands, Little Prince Tyger, Living Hell, Militsioner, Prison of Husks, Prospice: Anomalous Logistics, ROCKBEASTS, TOO DEEP TO QUIT, Trainwatch, Vaultbreakers, Volatiles, Waltz and Jam, Windrose y Wyldheart.

Varios de estos proyectos ya cuentan con demos jugables en Steam, mientras que otros tienen previsto llegar entre finales de 2026 y 2027. Entre ellos destacan propuestas de terror, roguelikes, RPG, supervivencia, estrategia, aventuras y experiencias cooperativas.

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