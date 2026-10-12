CyberLeek, el hacker de Grand Theft Auto VI, está dispuesto a todo con tal de elevar el valor de su criptomoneda, incluso mostrar a los protagonistas del juego sin ropa. El filtrador cumplió con su palabra y, a primera hora de este lunes, liberó nuevo material del esperado título de Rockstar Games.

El hacker está en una carrera contra el tiempo, pues quiere obtener las mayores ganancias posibles antes del estreno oficial del juego. Esto para, supuestamente, financiar un proyecto secreto relacionado con videojuegos.

Para llamar la atención de sus seguidores, filtró material donde se ve a Lucia sin ropa. Además, volvió a amenazar con liberar una versión jugable de GTA VI si es que llega a su meta de financiamiento, es decir, si su criptomoneda alcanza una capitalización de mercado de $30 millones de dólares

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Nuevas filtraciones de CyberLeek incluyen videos de Lucia sin ropa

El hacker juega con las expectativas de sus seguidores de todas las maneras posibles y ahora recurrió a los desnudos para aumentar la capitalización de CYBERLEEK, su moneda meme con la que anteriormente generó importantes ganancias.

Antes de desaparecer misteriosamente, el filtrador reveló vistazos a los complejos nudistas de GTA VI. Hace poco, también compartió videos donde se veía a Jason desnudo y a Lucía sólo con ropa interior. Sin embargo, ahora fue un paso más allá y mostró a la protagonista totalmente desnuda.

Este tipo de filtraciones ha generado dudas entre la comunidad, pues algunos jugadores creen que CyberLeek está manipulando la build jugable que tienen en sus manos para mostrar sin ropa a los protagonistas. Muchos creen que la versión oficial del juego no tendrá desnudos explícitos ni de Jason ni de Lucia.

CyberLeek consiguió parcialmente su objetivo, pues las filtraciones de personajes sin ropa elevaron un poco la capitalización de su criptomoneda. Ahora, el infame hacker ya tiene lista otra serie de filtraciones para revelar más detalles de GTA VI antes de su estreno.

Según su sitio oficial, prepara revelaciones relacionadas con un tanque, un enfrentamiento con policías, un ataque a una playa, una batalla en avión y algo relacionado con trenes. Todo indica que CyberLeek se mantendrá alejado de los spoilers de la campaña; sin embargo, aún amenaza con filtrar una versión jugable de GTA VI que se podría ejecutar en PC.

CyberLeek mostró a los protagonista de GTA VI sin ropa

Hacker revela más detalles de su versión jugable de GTA VI

Rockstar Games y Take-Two Interactive aún buscan a CyberLeek para evitar que arruine el lanzamiento de GTA VI de alguna forma. En días recientes, el hacker mandó un ultimátum a las compañías, pues les pidió lanzar una versión del juego en disco y disculparse públicamente. De lo contrario, filtrará una versión jugable del título.

Esta semana, CyberLeek reveló que su build jugable pesa aproximadamente 200 GB. Supuestamente, la compilación permite disfrutar la campaña de GTA VI de principio a fin. Como lo comentamos, el hacker sólo la liberará si su criptomoneda alcanza una capitalización de mercado de $30 millones de dólares.

No está claro si el filtrador alcanzará su meta, pues algunos de sus seguidores han perdido el interés en apoyarlo a poco más de 1 mes del estreno oficial de GTA VI.

CyberLeek tiene un ambicioso objetivo, pero sus seguidores podrían abandonarlo

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