En definitiva, 2026 fue un mal año para PlayStation, al menos en términos de relaciones públicas. La compañía japonesa se convirtió en una de las más odiadas en todo el mundo por una serie de malas decisiones que, indiscutiblemente, generaron el enojo de los jugadores. En medio de las controversias, la escena de Jailbreak alcanzó un hito muy importante.

En efecto, los modders finalmente lograron lo que antes parecía imposible: correr juegos físicos de PS3 en PlayStation 5. Eso fue posible gracias a una readaptación de un antiguo emulador de PC que permite ejecutar títulos retro en computadoras. Quizás lo más sorprendente es que la hazaña se compartió poco después de que se revelara que también es posible hacer lo mismo con discos de PS2.

Pero antes de continuar, es importante aclarar que Level Up NO promueve ni aprueba prácticas ilegales como la piratería y el hackeo de consolas. Dicho eso, es de gran importancia cubrir esta noticia para saber lo que sucede dentro de la comunidad de modding y entender el gran riesgo que actualmente enfrenta Sony.

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Modders y entusiastas hackers protestan contra PlayStation

A mediados de este año, Sony compartió una noticia que enfureció a todo el Internet. Hablamos del anuncio oficial de que, a partir de enero de 2028, se dejarán de producir videojuegos físicos. Por si fuera poco, la empresa japonesa recordó a los usuarios que realmente no son dueños de los títulos digitales que compran en la PS Store, lo que plantea grandes dudas en materia de preservación y propiedad digital.

Naturalmente, la comunidad reaccionó con notable enfado. Como parte de estas protestas, la comunidad de modding se empeñó en vulnerar los sistemas de seguridad del PlayStation 5 para ejecutar todo tipo de software en dicho ecosistema. Y sí, los trabajos de Jailbreak avanzaron mucho en semanas recientes.

Hace un par de días, platicamos que los entusiastas del homebrew se las arreglaron para convertir al PS5 en una plataforma retrocompatible, capaz de ejecutar videojuegos físicos de consolas antiguas.

Así pues, los expertos y responsables del software PS5SX2 dieron a conocer que ya es posible insertar los discos de los juegos de PS2 en PS5, todo gracias a la emulación, el uso de IA y la manipulación de exploits. Eso sí, se requiere un lector externo capaz de reconocer los videojuegos de la consola de 2000.

El modder conocido como Sword compartió el primer vistazo al emulador de PlayStation 2 para PS5 a finales de la semana pasada. El video permite observar cómo un juego de la plataforma antigua funciona en la consola más actual de Sony. Pero, ¿es posible replicar este método para los títulos de PS3? Parece que sí.

Modders logran que el PlayStation 5 sea retrocompatible con PS2 y PS3

Juegos físicos de PlayStation 3 ya funcionan en PS5 gracias a los hackers

Los juegos de PlayStation 2 funcionan en el hardware moderno gracias a una adaptación del clásico emulador PCSX2, que se puede instalar en una PlayStation 5 modificada. Basta con insertar el disco en la consola, lo que hará que el sistema copie los datos en el almacenamiento interno. Esto es algo similar a lo que hace XBOX con su sistema oficial de retrocompatibilidad.

Apenas un par de días después, el modder Sword mostró otro video en el que revela que también es posible ejecutar videojuegos físicos de PlayStation 3 en PS5. Esto es toda una hazaña al recordar que el PS3 se caracteriza por tener una infraestructura más compleja con respecto a otras consolas de Sony.

El autor adaptó un emulador antiguo de PS3 para que fuera posible instalarlo en el PlayStation 5. En el clip de apenas unos segundos, vemos que la persona inserta un disco de Grand Turismo 5, un exclusivo que únicamente se lanzó para PS3. Unos segundos después, aparece una leyenda que señala que el juego físico es incompatible.

A pesar de esa advertencia, el modder da clic en el icono de todas formas, e inmediatamente después se observa que el PlayStation 5 inicia la versión original de Grand Turismo 5, e incluso se muestra el logotipo de PS3. Por ahora, se desconoce cómo correrán los títulos antiguos en el hardware moderno y cuáles juegos son compatibles.

Aun así, estos casos de jailbreak dejan en evidencia que la comunidad está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias, a menos que Sony cambie su postura con respecto a los lanzamientos físicos.

Ya es posible correr juegos físicos de PS3 en PlayStation 5

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de estos esfuerzos de hacking? ¿Estás de acuerdo con ese tipo de prácticas ilegales? Déjanos leerte en los comentarios.

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