Nintendo Switch Online ampliará su catálogo de juegos clásicos con 3 títulos de Game Boy que estarán disponibles en cuestión de días. La selección incluye propuestas muy diferentes entre sí, desde una aventura protagonizada por un fantasma hasta un juego de rompecabezas producido por Shigeru Miyamoto, una de las figuras más importantes en la historia de Nintendo.

Los títulos estarán disponibles en Nintendo Switch y Nintendo Switch 2 mediante la aplicación Game Boy - Nintendo Classics. A diferencia de los juegos de Game Boy Advance que requieren el Paquete de expansión, estas incorporaciones podrán disfrutarse con una suscripción estándar a Nintendo Switch Online.

3 clásicos de Game Boy llegarán a Nintendo Classics

Uno de los juegos que se sumará a la biblioteca es Pinball: Revenge of the ‘Gator’, lanzado originalmente en 1989. Como su nombre lo indica, se trata de una propuesta de pinball en la que los jugadores deben golpear la bola para sumar puntos y aprovechar los distintos elementos de la mesa. Su temática gira alrededor de un caimán, que forma parte de la identidad visual de esta experiencia arcade.

También llegará Avenging Spirit, un juego de 1992 que combina acción y plataformas. Su propuesta tiene un giro particular: los jugadores controlan a un espíritu que puede poseer a sus enemigos y aprovechar sus cuerpos para combatir. Esta mecánica permite enfrentamientos de distintas maneras, todo dependiendo del personaje que se encuentre bajo su control.

Por último, la selección incluirá Mole Mania, una aventura de rompecabezas que debutó en 1996. En ella, los jugadores controlan a Muddy, un topo que debe abrirse camino a través de diferentes escenarios, cavar túneles y resolver acertijos para avanzar. El juego destaca por combinar la exploración subterránea con desafíos que requieren observar el entorno y encontrar la manera correcta de superar cada obstáculo. Un detalle interesante es que el título fue producido por Shigeru Miyamoto.

Three games are coming to Game Boy – Nintendo Classics for #NintendoSwitchOnline members on Oct 27!



☑️ Avenging Spirit

☑️ Mole Mania

☑️ Pinball: Revenge of the 'Gator pic.twitter.com/AikYpD8hg2 — Nintendo of America (@NintendoAmerica) October 23, 2026

¿Cómo jugar estos títulos en Nintendo Switch?

Para disfrutar las 3 incorporaciones, los usuarios deberán contar con una suscripción activa a Nintendo Switch Online y descargar la aplicación Game Boy - Nintendo Classics desde la eShop de su consola sin costo extra a partir del próximo 27 de octubre.

¿A cuál de estos 3 clásicos te gustaría darle una oportunidad? ¿Crees que Nintendo debería recuperar más juegos olvidados de sus consolas portátiles? Cuéntanos en los comentarios.

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