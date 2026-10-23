Si ya probaste Nintendo Switch Online y pensabas que no podías volver a disfrutar de sus beneficios sin pagar, hay buenas noticias. Nintendo of America recordó que los jugadores pueden solicitar otra prueba gratuita de 7 días de la membresía individual, incluso si ya habían aprovechado esta promoción anteriormente.

La compañía compartió el aviso en sus redes sociales y destacó que la prueba permite conocer las ventajas del servicio, especialmente para quienes quieren jugar en línea en títulos compatibles sin comprometerse de inmediato con una suscripción de pago.

¿Qué ofrece la prueba gratuita de Nintendo Switch Online?

Durante los 7 días de prueba, los usuarios pueden jugar en línea con amigos en títulos compatibles, acceder a una colección de juegos clásicos de NES, Super Nintendo y Game Boy, utilizar la aplicación Nintendo Music y respaldar en la nube los datos de guardado de los juegos compatibles.

En Nintendo Switch 2, el servicio también permite utilizar GameChat para conversar con amigos mientras juegan.

If you want to play online in compatible games, you can test out the benefits of a #NintendoSwitchOnline Individual Membership with a free 7-day trial. And now you can start another free trial even if you’ve already tried it!



Learn more: https://t.co/OwHLM8ROS8 pic.twitter.com/w0JvWrjch9 — Nintendo of America (@NintendoAmerica) October 20, 2026

¿Cómo activar la prueba y qué debes tener en cuenta?

La prueba se puede iniciar desde la eShop de una consola compatible o a través del sitio oficial de Nintendo. Es necesario utilizar una Cuenta Nintendo y seleccionar la opción correspondiente a la prueba gratuita de 7 días.

Eso sí, hay un detalle importante: al terminar el periodo de prueba, la suscripción se convierte automáticamente en una membresía individual de 1 mes con renovación automática, a menos que esta se cancele antes de que concluya el periodo gratuito. También se requiere configurar un método de pago para la renovación.

Cabe mencionar que la promoción no se puede utilizar para obtener una prueba de Nintendo Switch Online + Paquete de expansión, ni con una cuenta que tenga una membresía individual o familiar activa.

Para conocer los detalles y consultar la oferta, puedes visitar el sitio oficial de Nintendo Switch Online.

¿Aprovecharás estos 7 días para jugar en línea o probar los clásicos de Nintendo? ¿Qué juego te gustaría disfrutar con tus amigos? Cuéntanos en los comentarios.

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