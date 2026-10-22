La espera por Nintendo Switch Sports Resort está por terminar y Nintendo ya prepara el terreno para que los jugadores puedan disfrutar sus actividades favoritas en compañía de personas de todo el mundo. Ahora, y a instantes de su estreno mundial, el título recibió la actualización 1.1.0, un parche que incorpora varias funciones en línea y una opción para personalizar la aparición de los Mii.

La actualización comenzó a distribuirse en algunas regiones y será obligatoria para acceder a las funciones online. Por eso, si tienes pensado jugar con amigos o enfrentarte a otros usuarios por Internet desde el primer día, tendrás que descargarla antes de comenzar.

Nintendo Switch Sports Resort estrena sus modos online

La principal novedad del parche es la llegada de los Online Matches, un modo que permite competir contra jugadores de todo el mundo y ascender a ligas superiores. Esta modalidad ofrece 9 deportes competitivos para quienes quieran demostrar sus habilidades.

También estará disponible Casual Online, una alternativa para disputar partidas por Internet sin llevar un registro de victorias y derrotas. Al igual que el modo competitivo, incluye 9 deportes. Además, será posible jugar en equipo con un amigo que se encuentre lejos y enfrentarse juntos a otros participantes.

Otra de las funciones habilitadas es Play with Friends Far Away, que permite reunir hasta 8 jugadores en línea para disfrutar un total de 12 deportes, tanto competitivos como recreativos. Incluso será posible dividir al grupo para jugar diferentes actividades al mismo tiempo. Por su parte, la función Join ID permitirá participar temporalmente en partidas online con personas que no estén agregadas como amigos.

El parche también mejora la aparición de los Mii

La actualización 1.1.0 incluye una opción para ajustar la frecuencia con la que aparecen los personajes Mii durante las competencias sin conexión. Para modificarla, basta con entrar a “Opciones”, después a “Ajustes de usuario” y finalmente a “Otros”.

Si eliges la opción “Siempre”, los Mii registrados en la consola y el personaje Mii del invitado aparecerán en cada ocasión. Esta configuración solamente funciona en los deportes competitivos sin conexión. Cuando jueguen varias personas, tendrá prioridad la configuración que se haya utilizado con mayor frecuencia.

Por último, Nintendo corrigió varios problemas para ofrecer una experiencia de juego más fluida.

Te recordamos que Nintendo Switch Sports Resort debutará a nivel mundial mañana este 22 de octubre.

¿Qué deporte te emociona más probar con tus amigos? Cuéntanos en los comentarios.

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