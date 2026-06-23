Decir que Grand Theft Auto VI es un juego muy esperado es quedarse corto; al final, estamos ante el lanzamiento más importante de 2026, y quizás de la década. Es normal que muchos jugadores pierdan la paciencia y ya quieran jugar lo nuevo de Rockstar Games. Los delincuentes se aprovechan de ese entusiasmo latente para realizar sus fechorías.

Faltan pocos días para que Take-Two Interactive active las preventas en PlayStation 5 y XBOX Series X|S. El hype está por las nubes, lo que representa una ventana de oportunidad para que los estafadores hagan de las suyas y engañen a los fans descuidados, e incluso afectarles directamente con malware y troyanos.

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El supuesto acceso anticipado de GTA VI es falso

A principios de esta semana, Malwarebytes, un portal especializado en ciberseguridad, publicó un reporte en el que analiza un nuevo método de estafa relacionado con Grand Theft Auto VI. De acuerdo con su investigación, los delincuentes ofrecen un supuesto acceso anticipado a cambio de cientos de dólares en criptomonedas.

Los expertos señalan que ese tipo de estafas funcionan a través de páginas de Internet que parecen “exclusivas” y “premium” gracias a sus diseños sofisticados, generalmente hechos con IA. Aunque es fácil notar que esos sitios web son fraudulentos porque ni siquiera usan los logotipos oficiales, algunos fans pueden caer en la trampa.

Según Malwarebytes, una de estas plataformas cobra $250 USD por la promesa de conseguir un acceso anticipado que permita jugar GTA VI hasta 5 meses antes de su lanzamiento oficial. Destaca que los estafadores solamente aceptan pagos a través de Bitcoin, USDT y Ethereum.

La forma en que funciona el engaño es muy simple: el sitio web pide a los usuarios que envíen las criptomonedas y esperen un código de confirmación de pago. Posteriormente, las víctimas deben ingresar su ID de transacción para “desbloquear” la descarga; eso nunca sucede debido a que se trata de una vil estafa que ya activó las alarmas.

Debido a que no se pueden revertir las transacciones que se realizan a través de criptodivisas, ese método de pago se convirtió en una apuesta segura para los ciberdelincuentes que se aprovechan del entusiasmo de los jugadores que esperan ansiosamente el lanzamiento de Grand Theft Auto VI.

Los expertos señalan que cualquier sitio que afirme vender un acceso anticipado a GTA VI no está autorizado por Rockstar Games y, como tal, debe considerarse fraudulento. La advertencia es clara: “pagas, no recibes nada y, dado que el pago se hizo con criptomonedas, normalmente no hay forma de recuperar el dinero”.

Ofrecen acceso anticipado a GTA VI, pero es una peligrosa estafa

Aumentan los ataques con malware relacionados con Grand Theft Auto VI

Tristemente, el caso anterior es sólo uno de tantos que están presentes a lo largo y ancho del Internet. A finales de mayo, se dio a conocer que aumentaron significativamente el número de estafas y ataques con virus debido a los rumores que señalaban que la preventa del videojuego de Rockstar Games estaba cerca.

A principios de junio, la plataforma especializada NordVPN publicó otro artículo en el que analiza algunas de las estrategias nefastas que utilizan los ciberdelincuentes para robar el dinero de los jugadores distraídos y, en el peor de los casos, infectar su equipo con malware demás troyanos.

De acuerdo con los expertos, existen plataformas que ofrecen supuestas claves que permiten desbloquear el acceso a una Beta. Curiosamente, la mayoría de estas estafas están dirigidas a los usuarios de PC y dispositivos móviles, plataformas que no recibirán Grand Theft Auto VI en su lanzamiento.

Igualmente, NordVPN advierte que existen sitios web que otorgan supuestas versiones modificadas de Grand Theft Auto VI, que en realidad son paquetes con troyanos sofisticados que infectan el dispositivo de la víctima. También existen anuncios de ports falsos para Android.

Aumentan los ataques de malware y virus en PC antes de la próxima preventa de Grand Theft Auto VI

Ante estos casos, los expertos recomiendan evitar descargar cualquier contenido del juego desde sitios de terceros, revisar las URL para asegurarse que son páginas legitimas y desconfiar de las ofertas de acceso anticipado o pruebas Beta.

Pero dinos, ¿por alguna razón caíste en alguna de estas estafas? Déjanos leerte en los comentarios.

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Fuente 1 y 2