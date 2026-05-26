Sin duda, Grand Theft Auto VI será el acontecimiento más importante del año en toda la industria del entretenimiento. Todos tienen la mirada puesta en Rockstar Games, incluso algunos delincuentes que intentan aprovechar el hype por el título para estafar a jugadores desprevenidos.

Gracias a un reporte de NordVPN, sabemos que el entusiasmo que genera la preventa de GTA VI ha impulsado el número de estafas y ataques con malware. Personas con malas intenciones han engañado a fans de la franquicia para robar su información con promesas relacionadas con la nueva entrega.

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Emoción por GTA VI desata oleada de estafas y hackeos

Marijus Briedis, director de tecnología de NordVPN, hizo una advertencia a todos los jugadores: Internet está repleto de estafas relacionadas con GTA VI. Al parecer, los delincuentes aprovecharon los rumores sobre la preventa del juego para hacer de la suyas y robar información de los jugadores.

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En su reciente informe, la compañía revela algunas de las estrategias que los delincuentes han usado para engañar a los fans que esperan GTA VI. Los jugadores deben tener cuidado con sitios web fraudulentos que prometen desde el nuevo trailer del título hasta códigos gratuitos para poder descargarlo cuando esté disponible.

También hay intentos de estafa donde los atacantes prometen acceso anticipado o la oportunidad para participar en una supuesta Beta de GTA VI. En todos los casos, el propósito es el mismo: infectar los dispositivos de los jugadores con malware, troyanos y otro tipo de software malicioso.

De esta forma, los criminales puede robar información confidencial y cometer delitos más graves. Briedis advirtió sobre esta situación en un comunicado.

”GTA VI es uno de los lanzamientos más esperados de la historia de los videojuegos, y ese nivel de entusiasmo público es precisamente lo que buscan los delincuentes. Cuando la gente está desesperada por conseguir acceso anticipado a algo, baja la guardia".

Advierten sobre estafas y sitios sospechosos que ofrecen novedades sobre GTA VI

Las investigaciones revelaron que algunos estafadores ofrecen descargas con un supuesto instalador de GTA VI. Por supuesto, es un engaño y los usuarios que lo ejecutan comprometen sus dispositivos y toda su información.

“Una vez que el usuario lo ejecuta, un archivo malicioso oculto se activa silenciosamente en segundo plano, disfrazado como un componente estándar del controlador de gráficos NVIDIA para no levantar sospechas”, explicó el ejecutivo de la compañía.

Es buen momento para recordar que ni siquiera Rockstar Games se ha salvado de los delincuentes. El estudio sufrió varios hackeos por parte de grupos que también quisieron lucrar con el hype por GTA VI.

¿Qué sabemos sobre la preventa de GTA VI?

Todos esperaban que la preventa de GTA VI iniciara el pasado 18 de mayo, pues diversas fuentes aseguraron que habría novedades del título a mediados de mes. Sin embargo, nada ocurrió y algunos insiders aclararon que en realidad no habría nueva información del título en meses.

No está claro si los informantes estaban equivocados o si Rockstar cambió de planes, pues sabemos que odia las filtraciones y que es capaz de modificar su hoja de ruta con tal de dejar mal parados a los filtradores. Al momento de escribir esto, aún no hay pistas sobre cuándo iniciará la preventa del juego, pero algunas fuentes apuestan a que arrancarán entre julio y agosto.

Mientras llega la información oficial al respecto, lo mejor es mantenerse alejado de sitios sospechosos para evitar posibles estafas. También hay que recordar que hay rumores sobre la preventa que aún no han sido desmentidos.

De acuerdo con el insider DetectiveSeeds, el estudio ofrecerá 6 alternativas para conseguir el título en preventa. Habrá 3 ediciones que se distribuirán en formato físico y digital, así como bundles de PS5 y PS5 Pro con una copia digital del juego. Rockstar también ofrecería una edición de colección, cuyo contenido aún es un misterio.

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con Grand Theft Auto VI.

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