Con cada día que pasa nos acercamos más y más al inevitable lanzamiento de GTA VI, posiblemente el juego más esperado de la década. Aunque los jugadores están ansiosos por conocer más sobre el arco narrativo y las novedades jugables, una parte significativa de la conversación se enfoca en el precio. Un rumor reciente activó las alarmas, pero parece que la comunidad puede estar tranquila.

Reportes señalaron previamente que Grand Theft Auto VI es uno de los productos de gaming más costosos de toda la historia, así que es normal que los fanáticos se pregunten si Take-Two Interactive y Rockstar Games se animarán a dar un paso al frente y elevar el precio en un intento de maximizar las ganancias y recuperar la inversión.

Muy pronto conoceremos la respuesta oficial a esta y otras interrogantes, pero una filtración reciente aparentemente se adelantó al anuncio formal; sin embargo, una de las fuentes más confiables del sector reaccionó a los rumores y brindó un poco de tranquilidad a los fans.

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¿Grand Theft Auto VI costará $80 USD? Informante lo niega

Por mucho tiempo, se barajó la posibilidad de GTA VI sea más caro que los lanzamientos AAA promedio, una teoría que ganó fuerza cuando Nintendo cobró $80 USD por el reciente Mario Kart World a mediados del año pasado. Al final del día, ¿qué impide a Take-Two Interactive seguir la misma estrategia?

Incluso algunos analistas y expertos señalaron que el videojuego de mundo abierto podría y debería superar la barrera de los $100 USD. La preocupación de los jugadores aumentó en las últimas horas debido a una aparente filtración proveniente de una popular tienda europea.

Durante el fin de semana, FNAC, una de las cadenas minoristas más grandes de Portugal y Europa, enlistó lo que parecían ser todas las ediciones de Grand Theft Auto VI. Allí se reveló que el juego de Rockstar Games podría costar €89.99 EUR en su versión más básica, lo que se traduciría a unos $79.99 USD; así es, lo mismo que Mario Kart World.

En medio de la incertidumbre, el informante billbil-kun, quien fácilmente es una de las fuentes más fiables de la industria del gaming, reaccionó a estos reportes y brindó un poco de tranquilidad a los fanáticos. En una publicación en redes sociales, puntualizó que los precios que aparecen en la tienda son provisionales y no representan el costo real.

“Esos SKU son marcadores de posición porque los códigos EAN (como UPC en Estados Unidos) no pertenecen a los prefijos de juegos tradicionales de Take-Two Interactive. Entonces son precios aleatorios”, comentó el insider.

Insider billbil-kun niega la reciente filtración sobre el precio de Grand Theft Auto VI

¿Cuál será el precio oficial de GTA VI?

Si consideramos que billbil-kun tiene un historial prácticamente perfecto en lo que se refiere a sus filtraciones e informes, es fácil garantizar que dice la verdad y que los precios que aparecieron en la base de datos de FNAC durante el fin de semana son únicamente marcadores de posición.

Ahora bien, ¿cuánto costará GTA VI? Tristemente, el informante se encuentra de vacaciones y no tiene acceso a su PC, por lo que fue incapaz de obtener más información sobre el tema. Aun así, los fanáticos obtendrán una respuesta oficial antes de que termine esta semana.

Hace un par de días, Rockstar Games sorprendió a la comunidad y compartió el primer vistazo a la portada final de Grand Theft Auto VI. El anuncio también reveló que la preventa en PlayStation 5 y XBOX Series X|S abrirán sus puertas el próximo 25 de junio de 2026.

Tan pronto eso ocurra, se revelará el precio oficial y el contenido de las posibles ediciones especiales. Strauss Zelnick, director ejecutivo de Take-Two Interactive, reveló previamente que Grand Theft Auto VI tendrá un precio justo porque la compañía suele ofrecer a los consumidores mucho valor, así que los fans pueden respirar con tranquilidad.

Mientras tanto, todo apunta a que el videojuego de mundo abierto será un éxito sin precedentes. Ante un posible lanzamiento histórico, los expertos y especialistas recomiendan invertir en la compañía.

La preventa oficial de GTA VI iniciará el 25 de junio de 2026 en consolas

Pero dinos, ¿cuánto crees que costará GTA VI? ¿Te molestaría pagar $80 USD o más? Déjanos leerte en la sección de comentarios.

Podrás encontrar más información sobre Grand Theft Auto VI si visitas esta página.

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